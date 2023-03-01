29 человек погибли и 85 ранены при столкновении поездов в Греции

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись недалеко от греческого города Лариса, погибли 16 человек, еще 85 ранены. Позже число погибших выросло до 29. Об этом сообщает телеканал ERT.





С рельсов сошло несколько вагонов, произошел пожар. Первые два вагона пассажирского поезда полностью разрушены, пишет газета Iefimerida. Трагедия произошла поздно вечером 28 февраля. Железнодорожная компания Hellenic Train сообщила, что в пассажирском поезде находились около 350 человек.