«Известия»: В России на 7% упала скорость мобильного интернета

В феврале 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022-го во всех регионах России скорость мобильного интернета снизилась примерно на 7% — до 18,3 Мбит/с. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные компании TelecomDaily. Отмечается, что исключением стала только Москва, где доступ, напротив, ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с.
Подобную динамику в TelecomDaily объяснили дефицитом сетевого оборудования. Его поставки в Россию прекратились весной минувшего года. Еще одной причиной в компании назвали то, что операторы стараются устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с изданием указал, что именно в мегаполисах наблюдается самый большой спрос на услуги. Эксперт также добавил, что любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. «И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20-30%», — пояснил Кусков.
При этом представители сотовых операторов заверяют, что скорость мобильного интернета в 2022-м — начале 2023 года не снижалась или даже росла. Однако Кусков заметил: если рассматривать Москву и остальные регионы по отдельности — выходит, что при росте скорости в столице за ее пределами она снижается.
Собеседник издания считает, что связисты в плане строительства новых сетей не успевают за ростом потребления трафика в России. Эту проблему, по мнению Кускова, могло бы решить выделение новых частот и расширение парка базовых станций. Но это невозможно без дополнительных инвестиций, а они будут сопровождаться увеличением тарифов, уточнил гендиректор TelecomDaily.
Весной прошлого года Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов. Эксперт из TelecomDaily Илья Шатилин сообщил Общественной службе новостей, что подобное приведет к значительному росту цен на тарифы (до 20%), а также возможному ограничению трафика.
Ранее в Минцифры объяснили необходимость ограничения мобильного интернет-трафика созданием «неоправданно высокой нагрузки» в местах, где доступно подключение к проводным сетям связи. В ведомстве заявляли, что упразднение старых тарифов с неактуально низкой стоимостью позволит операторам сохранить цены на текущие тарифы на прежнем уровне.