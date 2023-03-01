«Известия»: В России на 7% упала скорость мобильного интернета

В феврале 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022-го во всех регионах России скорость мобильного интернета снизилась примерно на 7% — до 18,3 Мбит/с. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные компании TelecomDaily. Отмечается, что исключением стала только Москва, где доступ, напротив, ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с.





Подобную динамику в TelecomDaily объяснили дефицитом сетевого оборудования. Его поставки в Россию прекратились весной минувшего года. Еще одной причиной в компании назвали то, что операторы стараются устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах.





Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с изданием указал, что именно в мегаполисах наблюдается самый большой спрос на услуги. Эксперт также добавил, что любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. «И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20-30%», — пояснил Кусков.





При этом представители сотовых операторов заверяют, что скорость мобильного интернета в 2022-м — начале 2023 года не снижалась или даже росла. Однако Кусков заметил: если рассматривать Москву и остальные регионы по отдельности — выходит, что при росте скорости в столице за ее пределами она снижается.





Собеседник издания считает, что связисты в плане строительства новых сетей не успевают за ростом потребления трафика в России. Эту проблему, по мнению Кускова, могло бы решить выделение новых частот и расширение парка базовых станций. Но это невозможно без дополнительных инвестиций, а они будут сопровождаться увеличением тарифов, уточнил гендиректор TelecomDaily.