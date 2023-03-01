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«Известия»: В России на 7% упала скорость мобильного интернета
Исключением стала Москва, заявили изданию в компании TelecomDaily undefined
Новости

«Известия»: В России на 7% упала скорость мобильного интернета

Исключением стала Москва, заявили изданию в компании TelecomDaily

В феврале 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022-го во всех регионах России скорость мобильного интернета снизилась примерно на 7% — до 18,3 Мбит/с. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные компании TelecomDaily. Отмечается, что исключением стала только Москва, где доступ, напротив, ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с.


Подобную динамику в TelecomDaily объяснили дефицитом сетевого оборудования. Его поставки в Россию прекратились весной минувшего года. Еще одной причиной в компании назвали то, что операторы стараются устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах.


Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с изданием указал, что именно в мегаполисах наблюдается самый большой спрос на услуги. Эксперт также добавил, что любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. «И напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20-30%», — пояснил Кусков.


При этом представители сотовых операторов заверяют, что скорость мобильного интернета в 2022-м — начале 2023 года не снижалась или даже росла. Однако Кусков заметил: если рассматривать Москву и остальные регионы по отдельности — выходит, что при росте скорости в столице за ее пределами она снижается.


Собеседник издания считает, что связисты в плане строительства новых сетей не успевают за ростом потребления трафика в России. Эту проблему, по мнению Кускова, могло бы решить выделение новых частот и расширение парка базовых станций. Но это невозможно без дополнительных инвестиций, а они будут сопровождаться увеличением тарифов, уточнил гендиректор TelecomDaily.

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ФАС проверит обоснованность повышения цен на интернет в России

В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования 14 марта 2022
Dailystorm - ФАС проверит обоснованность повышения цен на интернет в России

Весной прошлого года Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов. Эксперт из TelecomDaily Илья Шатилин сообщил Общественной службе новостей, что подобное приведет к значительному росту цен на тарифы (до 20%), а также возможному ограничению трафика.


Ранее в Минцифры объяснили необходимость ограничения мобильного интернет-трафика созданием «неоправданно высокой нагрузки» в местах, где доступно подключение к проводным сетям связи. В ведомстве заявляли, что упразднение старых тарифов с неактуально низкой стоимостью позволит операторам сохранить цены на текущие тарифы на прежнем уровне.

#россияне #интернет #мобильные данные #минцифры
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