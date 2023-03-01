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Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий
Бизнес-омбудсмен просит кабмин компенсировать ущерб этим компаниям undefined
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Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий

Бизнес-омбудсмен просит кабмин компенсировать ущерб этим компаниям

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий и компенсировать им ущерб. Компании расположены в российских регионах, главы которых регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.


Бизнес-омбудсмен хочет, чтобы был составлен единый реестр пострадавших предприятий в субъектах РФ, в которых введен средний уровень реагирования: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, городе Севастополе, Республике Крым, Краснодарском крае. Об этом пресс-служба Титова сообщила Daily Storm.


Предприниматели из этих регионов жалуются бизнес-омбудсмену в том числе на «физическое разрушение зданий и инфраструктуры предприятий; выпадение из оборота сельхозземель, расположенных в приграничных районах». Еще бизнесмены говорят, что им приходится перемещать предприятия. Кроме того, резко уменьшилось число туристов в этих регионах.


Борис Титов называет суммарный объем потерь компаний «значительным». По его словам, страховщики не дают предприятиям выплаты, «ссылаясь на нестраховой характер случаев».


Титов просит правительство выделить средства пострадавшим бизнесменам: «Ущерб предлагается компенсировать из бюджета, а оценку его проводить силами независимых оценщиков по единым утвержденным методикам»


Уполномоченный по правам предпринимателей также предложил кабмину предоставить пострадавшим компаниям субсидирование зарплат, кредитные и налоговые каникулы, а также субсидии или кредиты на перемещение предприятий.

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#обстрелы #бизнес-омбудсмен #правительство #титов
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