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Кадыров сообщил о взятии укрепточек под Кременной и пленении «умного» бойца Нацгвардии Украины
Глава Чечни заявил, что у каждого украинского военного есть «прекрасный шанс остаться в живых» и вернуться к родным undefined
Новости

Кадыров сообщил о взятии укрепточек под Кременной и пленении «умного» бойца Нацгвардии Украины

Глава Чечни заявил, что у каждого украинского военного есть «прекрасный шанс остаться в живых» и вернуться к родным

Подразделения спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса России и десантниками взяли штурмом несколько укрепточек ВСУ в районе города Кременная в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, уничтожены девять бойцов Нацгвардии Украины, один «оказался умнее своих коллег» и сдался в плен.


«Обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов», — заявил Кадыров.


Нацгвардеец, сдавшийся в плен, теперь обязательно вернется к своей семье, написал глава Чечни в своем Telegram-канале. Список украинских военнопленных пополняется каждый день, Россия обеспечивает их питанием и медицинской помощью, добавил он, сославшись на командира батальона спецназа «Ахмат».


Для каждого украинского военного сложение оружия и сдача в плен — «прекрасный шанс остаться в живых» и вернуться к родным, уверен Кадыров. Он добавил, что украинское командование не заботится о своих бойцах и «сюрпризом» отправляет их на линию огня.


Кадыров также опубликовал видео с пленным украинским бойцом. Он представился Евгением Емельяненковым и рассказал, что на военную службу его призвали в августе 2022 года. Сначала он оборонял Харьков, затем его подразделение в качестве резерва перебросили под Кременную. Затем им приказали идти на позицию, но вместо этого вывели на линию огня, утверждает пленный.

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Dailystorm - Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу в целях безопасности России

19 февраля Кадыров заявил, что после ухода с госслужбы намерен создать свою частную военную компанию. По его словам, она будет конкурировать с ЧВК «Вагнер».

#специальная военная операция #кадыров #украина #рф
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