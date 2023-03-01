Кадыров сообщил о взятии укрепточек под Кременной и пленении «умного» бойца Нацгвардии Украины

Подразделения спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса России и десантниками взяли штурмом несколько укрепточек ВСУ в районе города Кременная в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, уничтожены девять бойцов Нацгвардии Украины, один «оказался умнее своих коллег» и сдался в плен.





«Обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов», — заявил Кадыров.





Нацгвардеец, сдавшийся в плен, теперь обязательно вернется к своей семье, написал глава Чечни в своем Telegram-канале. Список украинских военнопленных пополняется каждый день, Россия обеспечивает их питанием и медицинской помощью, добавил он, сославшись на командира батальона спецназа «Ахмат».





Для каждого украинского военного сложение оружия и сдача в плен — «прекрасный шанс остаться в живых» и вернуться к родным, уверен Кадыров. Он добавил, что украинское командование не заботится о своих бойцах и «сюрпризом» отправляет их на линию огня.





Кадыров также опубликовал видео с пленным украинским бойцом. Он представился Евгением Емельяненковым и рассказал, что на военную службу его призвали в августе 2022 года. Сначала он оборонял Харьков, затем его подразделение в качестве резерва перебросили под Кременную. Затем им приказали идти на позицию, но вместо этого вывели на линию огня, утверждает пленный.