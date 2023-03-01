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В Ленобласти полиция задержала 16-летнего гимназиста, который швырнул коктейль Молотова в здание военкомата
Поджечь учреждение в Кировске юноше не удалось, но в отношении него могут возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве undefined
Новости

В Ленобласти полиция задержала 16-летнего гимназиста, который швырнул коктейль Молотова в здание военкомата

Поджечь учреждение в Кировске юноше не удалось, но в отношении него могут возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве

Полиция задержала 16-летнего ученика гимназии за попытку поджога военкомата в городе Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает портал 47news. Инцидент произошел около 10 вечера 28 февраля, когда юноша бросил коктейль Молотова в дверь главного входа военкомата.


На место происшествия оперативно прибыл наряд ГИБДД. Полицейские задержали гимназиста буквально в 100 метрах от военкомата. Юноша прятался за автобусной остановкой, не выпуская из рук канистру с соляркой.


Подозреваемый был доставлен в полицейский участок. Правоохранители выяснили, что юноше 16 лет и он прописан вместе с родителями в Отрадном, а учится в Петербурге. В городе на Неве родители снимают сыну квартиру.


Сейчас с юношей работают правоохранители, которые выясняют мотивы его поступка. Несмотря на то что коктейль Молотова гимназист смастерил неумело и поджога не произошло, в отношении него готовятся возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.


28 февраля суд Петербурга арестовал аспиранта Университета имени Алферова, писала «Фонтанка». Молодой человек, которому 25 лет, обвиняется в бое стекол военкомата и лозунгах против СВО, оставленных на фасаде здания. Аспирант будет находиться под стражей до 25 апреля. Ранее арестованного привлекали к административной ответственности за дискредитацию Российской армии.

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В России суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата

Житель Югры получил 12 лет тюрьмы 31 января 2023
Dailystorm - В России суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата

25 февраля Тобольский городской суд арестовал 15-летнего школьника, который планировал поджечь военкомат. Он будет находиться под стражей до 22 апреля. Объединенная пресс-служба судов Тюменской области сообщила, что школьник обвиняется в подготовке теракта. Вечером 23 февраля юноша взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата Тобольска и Тобольского района. Школьника задержали сотрудники ФСБ.


В конце января суд приговорил жителя Ханты-Мансийского автономного округа к 12 годам колонии за поджог военкомата в Нижневартовске. Это первый в стране приговор по статье «Теракт» за такое преступление.

#задержание #ленинградская область #школьник #поджог #полиция
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