В Ленобласти полиция задержала 16-летнего гимназиста, который швырнул коктейль Молотова в здание военкомата

Полиция задержала 16-летнего ученика гимназии за попытку поджога военкомата в городе Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает портал 47news. Инцидент произошел около 10 вечера 28 февраля, когда юноша бросил коктейль Молотова в дверь главного входа военкомата.





На место происшествия оперативно прибыл наряд ГИБДД. Полицейские задержали гимназиста буквально в 100 метрах от военкомата. Юноша прятался за автобусной остановкой, не выпуская из рук канистру с соляркой.





Подозреваемый был доставлен в полицейский участок. Правоохранители выяснили, что юноше 16 лет и он прописан вместе с родителями в Отрадном, а учится в Петербурге. В городе на Неве родители снимают сыну квартиру.





Сейчас с юношей работают правоохранители, которые выясняют мотивы его поступка. Несмотря на то что коктейль Молотова гимназист смастерил неумело и поджога не произошло, в отношении него готовятся возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.





28 февраля суд Петербурга арестовал аспиранта Университета имени Алферова, писала «Фонтанка». Молодой человек, которому 25 лет, обвиняется в бое стекол военкомата и лозунгах против СВО, оставленных на фасаде здания. Аспирант будет находиться под стражей до 25 апреля. Ранее арестованного привлекали к административной ответственности за дискредитацию Российской армии.