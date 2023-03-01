Глава «Новых людей» Нечаев предложил всем «русскую мечту»

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев представил новую национальную идею: «русскую мечту». Главные пункты этой идеи: свобода, интерес, равенство и достаток. Политик призвал всех воплотить «русскую мечту».





Нечаев выступает на конференции «Новых людей». Он отметил, что ранее власти занимались разработкой национальной идеологии. «Друзья, уже давно в России фактически такая идея есть. Наверное, ее можно назвать «русской мечтой», — цитирует лидера партии корреспондент Daily Storm.





Политик сказал, что люди хотят «реализовываться», «делать свое», зарабатывать. По его словам, это и есть «русская мечта».





«Первое — это, конечно, свобода и интерес. Людям мало просто существовать. Общество интереса — это общество разного интереса. Это и научный интерес, это интерес создания чего-то небывалого», — заявил Нечаев.





Второй пункт этой идеи — это равенство, сообщила Daily Storm пресс-секретарь Алексея Нечаева. «Людям важно, чтобы власть уважала их, считалась с ними. Мы видим, как город за городом сворачивают выборы мэров. Мы поддерживаем сохранение прямых выборов и предлагаем активнее развивать электронную демократию», — пояснил глава партии. «Новые люди» также выступают за то, чтобы жители конкретного района и города оценивали работу властей и депутатов через Госуслуги.





Третий пункт — это достаток, благополучная жизнь для граждан и их семей. «Много лет людям внушали мысль, что русский человек бессребреник. Талантливый, рукастый, но простоватый и в деньгах не заинтересованный. Все это сказки из прошлой жизни», — заявил Нечаев.





Социологи Российской академии наук относят к богатым гражданам россиян, зарабатывающих 160 тысяч рублей в месяц, отметили в партии. Таких людей в стране всего 2%, или около трех миллионов человек. «Этого мало. Надо сделать высокий достаток нормой, средним значением», — призвал лидер «Новых людей».





Нечаев заявил, что россияне хотят жить достойно, стремятся к успеху и не стесняются этого. Он подчеркнул, что возможности для роста и самореализации нужны не только в Москве, но и во всей стране. Политик призвал всех воплотить «русскую мечту».