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«Этим занимаются органы»: пресс-служба главы Подмосковья прокомментировала сообщение о взрывчатке на упавшем беспилотнике
Аппарат имеет иностранное происхождение и не стоит на оснащении у российских подразделений Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Новости

«Этим занимаются органы»: пресс-служба главы Подмосковья прокомментировала сообщение о взрывчатке на упавшем беспилотнике

Аппарат имеет иностранное происхождение и не стоит на оснащении у российских подразделений

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Упавший 28 февраля в районе подмосковной Коломны беспилотник был начинен взрывчаткой, передает РЕН ТВ. В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева в беседе с Daily Storm заявили, что такую информацию подтвердить не могут, отметив, что «этим делом занимаются компетентные органы» и стоит дождаться их официального заявления.


«Мы не можем давать такую информацию, потому что этим занимаются соответствующие компетентные правоохранительные органы. Следовательно, этот вопрос надо им задавать. У нас нет такой информации», — сказал начальник пресс-службы Воробьева Игорь Курасов.


Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что внутри упавшего в Подмосковье беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету. Однако взрывчатка по какой-то причине не смогла сдетонировать.


28 февраля Воробьев подтвердил информацию, что в городском округе Коломна возле деревни Губастово упал беспилотник. Его обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции «Газпрома».


Губернатор заверил, что ФСБ и другие компетентные органы занимаются этой ситуацией, а безопасности местных жителей ничто не угрожает. Жертв и разрушений нет, отметил Воробьев. В Минэнерго Московской области заявляли, что после падения беспилотника газораспределительные сети в подмосковной Коломне работают штатно.

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В Подмосковье рядом с объектом «Газпрома» упал беспилотник

Никто не пострадал, разрушений нет, заявил глава региона 28 февраля 2023
Dailystorm - В Подмосковье рядом с объектом «Газпрома» упал беспилотник

По данным источника ТАСС, упавший БПЛА — иностранного производства и не стоит на оснащении у российских подразделений. Беспилотник имеет маркировку UJ-22 AIRBORNE, передает Telegram-канал «112». Известно, что дроны такого типа производит украинская компания «Укрджет».


Также 28 февраля Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 февраля Украина планировала нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры Краснодарского края и Республики Адыгея, но Российской армии удалось отбить эти атаки.

#беспилотник #подмосковье #взрывчатка #воробьев
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