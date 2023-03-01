«Этим занимаются органы»: пресс-служба главы Подмосковья прокомментировала сообщение о взрывчатке на упавшем беспилотнике

Упавший 28 февраля в районе подмосковной Коломны беспилотник был начинен взрывчаткой, передает РЕН ТВ. В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева в беседе с Daily Storm заявили, что такую информацию подтвердить не могут, отметив, что «этим делом занимаются компетентные органы» и стоит дождаться их официального заявления.





«Мы не можем давать такую информацию, потому что этим занимаются соответствующие компетентные правоохранительные органы. Следовательно, этот вопрос надо им задавать. У нас нет такой информации», — сказал начальник пресс-службы Воробьева Игорь Курасов.





Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что внутри упавшего в Подмосковье беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету. Однако взрывчатка по какой-то причине не смогла сдетонировать.





28 февраля Воробьев подтвердил информацию, что в городском округе Коломна возле деревни Губастово упал беспилотник. Его обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции «Газпрома».





Губернатор заверил, что ФСБ и другие компетентные органы занимаются этой ситуацией, а безопасности местных жителей ничто не угрожает. Жертв и разрушений нет, отметил Воробьев. В Минэнерго Московской области заявляли, что после падения беспилотника газораспределительные сети в подмосковной Коломне работают штатно.