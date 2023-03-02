Новости
Новости
St
Адвокаты Тесака заявили, что большинство участников его группировок были выходцами с Украины
Юристы назвали закономерным появление последователей националиста в составе диверсионной группы, атаковавшей Брянскую область undefined
Новости

Адвокаты Тесака заявили, что большинство участников его группировок были выходцами с Украины

Юристы назвали закономерным появление последователей националиста в составе диверсионной группы, атаковавшей Брянскую область

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) устроила атаку на село Любечане Брянской области. В Сети появилось видео с членами ДРГ, среди которых оказался соратник Максима Марцинкевича (Тесака) — Денис Капустин (Никитин). Адвокаты Марцинкевича в беседе с Daily Storm напомнили, что большинство участников проекта Тесака «Оккупай-педофиляй» были с Украины. Поэтому появление последователей Марцинкевича в составе ДРГ было закономерным, считают юристы.


Адвокат Алексей Михальчик признался, что не знаком с Капустиным. Однако напомнил, что после возбуждения уголовного дела в отношении Марцинкевича многие его последователи бежали на Украину. Так что сейчас соратники Тесака есть по обе стороны конфликта.


«Десятки, сотни вынуждены были покинуть Россию, опасаясь уголовного преследования, в том числе по политическим мотивам. И дальше каждый из них сам для себя сделал выбор: с оружием в руках помогать нашим оппонентам или заниматься волонтерской деятельностью», — указал Михальчик.


На момент активной деятельности проекта Марцинкевича «Оккупай-педофиляй» большинство участников были с Украины, отметил адвокат. Многие акции проводились на территории этой страны. После Майдана в 2014 году отношения между Россией и Украиной обострились и Киев отказался выдавать Москве тех, кого привлекали по политическим мотивам.


«Здесь, считайте, по-хорошему — одна страна. Поэтому тут будут последователи и Марцинкевича, и Баркашова, и Навального, и всех остальных. Вопрос статистики. Если они занимали оппозиционные взгляды по отношению к российским властям, их довольно легко завербовать под любым предлогом», — заявил Михальчик.


Другой адвокат — Владимир Краснов — также признался, что ничего не знает о Капустине, и осудил террористический акт в Брянской области. 


«Я его [Марцинкевича] друзей не знаю. Я думаю, что это террористический акт, который должен быть по достоинству оценен, и за него должен быть дан ответ», — считает Владимир Краснов.


Адвокат Матвей Цзен уверен, что ситуация в Брянской области подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ.


«Украинец — это не этническая категория, а политическая. Этнически русский человек, который берет в руки оружие и воюет с ним против России и против других русских, становится украинцем», — сказал Цзен.


Атаку в регионе он сравнил с захватом школы в Беслане, терактами на Дубровке и Тушинской: «К сожалению, мы со всем этим уже хорошо знакомы. И к счастью, знаем, что с этим делать. Гнездо терроризма должно быть выжжено».


2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли гражданский автомобиль в селе Любечане. В результате погибли двое местных жителей, 10-летний ребенок получил ранения. Путин назвал произошедшее терактом и заявил, что диверсанты с Украины осознанно пошли на убийство российских мирных граждан.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#происшествие #диверсанты #тесак #украина #брянская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»