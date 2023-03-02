Адвокаты Тесака заявили, что большинство участников его группировок были выходцами с Украины

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) устроила атаку на село Любечане Брянской области. В Сети появилось видео с членами ДРГ, среди которых оказался соратник Максима Марцинкевича (Тесака) — Денис Капустин (Никитин). Адвокаты Марцинкевича в беседе с Daily Storm напомнили, что большинство участников проекта Тесака «Оккупай-педофиляй» были с Украины. Поэтому появление последователей Марцинкевича в составе ДРГ было закономерным, считают юристы.





Адвокат Алексей Михальчик признался, что не знаком с Капустиным. Однако напомнил, что после возбуждения уголовного дела в отношении Марцинкевича многие его последователи бежали на Украину. Так что сейчас соратники Тесака есть по обе стороны конфликта.





«Десятки, сотни вынуждены были покинуть Россию, опасаясь уголовного преследования, в том числе по политическим мотивам. И дальше каждый из них сам для себя сделал выбор: с оружием в руках помогать нашим оппонентам или заниматься волонтерской деятельностью», — указал Михальчик.





На момент активной деятельности проекта Марцинкевича «Оккупай-педофиляй» большинство участников были с Украины, отметил адвокат. Многие акции проводились на территории этой страны. После Майдана в 2014 году отношения между Россией и Украиной обострились и Киев отказался выдавать Москве тех, кого привлекали по политическим мотивам.





«Здесь, считайте, по-хорошему — одна страна. Поэтому тут будут последователи и Марцинкевича, и Баркашова, и Навального, и всех остальных. Вопрос статистики. Если они занимали оппозиционные взгляды по отношению к российским властям, их довольно легко завербовать под любым предлогом», — заявил Михальчик.





Другой адвокат — Владимир Краснов — также признался, что ничего не знает о Капустине, и осудил террористический акт в Брянской области.





«Я его [Марцинкевича] друзей не знаю. Я думаю, что это террористический акт, который должен быть по достоинству оценен, и за него должен быть дан ответ», — считает Владимир Краснов.





Адвокат Матвей Цзен уверен, что ситуация в Брянской области подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ.





«Украинец — это не этническая категория, а политическая. Этнически русский человек, который берет в руки оружие и воюет с ним против России и против других русских, становится украинцем», — сказал Цзен.





Атаку в регионе он сравнил с захватом школы в Беслане, терактами на Дубровке и Тушинской: «К сожалению, мы со всем этим уже хорошо знакомы. И к счастью, знаем, что с этим делать. Гнездо терроризма должно быть выжжено».





2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли гражданский автомобиль в селе Любечане. В результате погибли двое местных жителей, 10-летний ребенок получил ранения. Путин назвал произошедшее терактом и заявил, что диверсанты с Украины осознанно пошли на убийство российских мирных граждан.