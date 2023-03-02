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Число погибших при атаке диверсантов на село в Брянской области выросло до двух человек
Жертвой боевиков стал мужчина 1966 года рождения undefined
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Число погибших при атаке диверсантов на село в Брянской области выросло до двух человек

Жертвой боевиков стал мужчина 1966 года рождения

Число погибших в результате действий диверсионной группы, проникшей на территорию Брянской области, выросло до двух человек. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз, указав, что правоохранители проводят необходимые мероприятия.


«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения»,написал Богомаз.


Ранее сообщалось об одном погибшем от действий диверсионной группы в селе Любечане — водителе автомобиля. С огнестрельным ранением был госпитализирован мальчик 2012 года рождения, врачам удалось его спасти.


Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области 2 марта. Бойцы напали на села Любечане и Сушаны. СМИ позже сообщали, что диверсанты взяли в заложники несколько человек в магазине в селе Любечане, но эту информацию опроверг глава региона Александр Богомаз.


Позднее в ФСБ России сообщили, что ситуация в регионе под контролем, однако при осмотре местности найдено большое количество взрывчатки. В настоящее время специалисты уже занимаются ее разминированием.


Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что украинских диверсантов, расстрелявших авто с мирными жителями, не остановил даже факт нахождения в транспорте ребенка.

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#спецоперация #брянская область #украина #рф
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