Министр просвещения России: Диверсанты обстреляли «Ниву» с детьми в Брянской области

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что диверсанты обстреляли автомобиль «Нива» с детьми в Брянской области. Ранее СМИ писали, что боевики напали на школьный автобус. Погиб один человек, был ранен 10-летний мальчик.





«Террористы, нацисты, нелюди напали на мирных граждан — на машину «Ниву», в которой ехали дети. Они видели, что это не военная машина», — сказал Кравцов журналистам, цитата по РИА Новости. Он добавил, что никакого автобуса со школьниками не было.





Министр считает, что ответственные за атаку хотят посеять панику, но этого не будет. По его словам, ситуация находится под контролем. Школы в приграничных регионах работают в дистанционном режиме.





«Мы будем все делать для безопасности наших школьников», — пообещал Кравцов.





Ранее, 2 марта, ФСБ сообщила, что ситуация в Климовском районе Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Силовики отметили, что нашли большое количество взрывчатки, специалисты уже занимаются ее разминированием.





2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с Украины и обстреляли гражданскую машину. Один человек погиб, был ранен 10-летний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.