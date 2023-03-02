В Брянской области врачи достали у 10-летного мальчика натовскую пулю диверсантов

Операция у мальчика, пострадавшего от действий диверсионной группы в Брянской области, прошла успешно. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале. Он уточнил, что сейчас ребенок находится под постоянным наблюдением специалистов.





«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства», — написал Богомаз.





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