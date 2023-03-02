Раненный при атаке диверсантов на село под Брянском 10-летний мальчик получит медаль «За отвагу»

Власти Брянской области готовятся к награждению 10-летнего мальчика, получившего ранение в ходе нападения украинских диверсантов. Об этом в эфире Первого канала рассказал губернатор региона Александр Богомаз, уточнив, что ребенок, несмотря на ранение, смог спасти двух других детей.





«Он был доставлен в Климовскую районную больницу. Там ему был сделан сразу рентген. У него между ребер осколок. В настоящее время ему в Брянске делается операция. Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью «За отвагу», — сказал Богомаз.





Ранее сообщалось, что боевики в селе Любечане обстреляли гражданский автомобиль «Нива». Диверсанты не только убили водителя машины, но и ранили мальчика 2012 года рождения.





По данным СМИ, ребенок получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться из обстрелянной машины двум девочкам и сказал им спрятаться в лесу. Позже мальчику удалось поймать попутку, и этот автомобиль увез детей с места нападения. После этого школьника госпитализировали.





Богомаз отметил, что врачи успешно прооперировали мальчика, достав у него пулю, выпущенную из оружия НАТО. В настоящее время ребенок находится под постоянным наблюдением специалистов, его состояние не уточняется.





Напомним, что сегодня с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, которая позднее напала на села Любечане и Сушаны. СМИ сообщали, что боевики якобы взяли в заложники людей в магазине, однако Богомаз эту информацию опроверг.