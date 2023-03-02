ФСБ: Диверсантов выдавили на Украину и нанесли по ним артиллерийский удар

Вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена. Об этом в Центре общественных связей ФСБ заявили ТАСС, уточнив, что в целях обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры, всех боевиков выдавали на Украину и нанесли по ним массированный удар.





«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — сообщили в ФСБ.





Ранее в ФСБ сообщили, что ситуация в регионе под контролем, однако при осмотре местности было найдено большое количество взрывчатки. Сейчас специалисты занимаются разминированием всей найденной взрывчатки.





Губернатор региона Александр Богомаз утром 2 марта сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникли диверсанты. По официальным данным, в результате этого нападения погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал атаку со стороны украинских диверсантов в Брянской области терактом.





Глава Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «привлечь к ответу» не только самих диверсантов, атаковавших брянские села, но и их семьи. Он отметил, что с самими боевиками ВСУ нужно разобраться «самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко».





Кроме того, уверен чеченский лидер, ответные меры необходимо принять и в отношении властей Украины, одобривших проведение данной операции.