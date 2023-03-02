Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия Киеву

РФ запросила у Сербии официальную позицию о возможной причастности Белграда к поставкам боеприпасов Украине. Об этом в эфире РБК сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, указав, что это «чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений» России и Сербии.





«Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же, это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты», — сказала Захарова.





Заметка дополняется...