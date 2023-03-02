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Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия Киеву
Мария Захарова отметила, что «должны быть явлены факты, тогда будут сделаны соответствующие выводы» undefined
Новости

Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия Киеву

Мария Захарова отметила, что «должны быть явлены факты, тогда будут сделаны соответствующие выводы»

РФ запросила у Сербии официальную позицию о возможной причастности Белграда к поставкам боеприпасов Украине. Об этом в эфире РБК сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, указав, что это «чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений» России и Сербии.


«Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же, это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты», — сказала Захарова.


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#спецоперация #сербия #рф #украина #боеприпасы
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