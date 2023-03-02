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Медведев назвал Сунака, Макрона, Шольца и Байдена пособниками террористов, размахивающих «вонючей жовто-блакитной тряпкой»
Зампред Совбеза подчеркнул, что Запад поддерживает не «свободолюбивый народ Украины», а «террористическое отребье» undefined
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Медведев назвал Сунака, Макрона, Шольца и Байдена пособниками террористов, размахивающих «вонючей жовто-блакитной тряпкой»

Зампред Совбеза подчеркнул, что Запад поддерживает не «свободолюбивый народ Украины», а «террористическое отребье»

Трагедия в Брянской области показала, что в реальности США, НАТО и ЕС поддерживают «террористическое отребье», нападающее на гражданских лиц. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав западные страны участниками произошедших терактов.


«Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой», — написал Медведев.


По его словам, теперь Лондону, Парижу, Берлину и Вашингтону предстоит оправдывать действия Киева, ведь это их «выкормыши». Он также указал, что если Великобритания, Франция, ФРГ и США — участники терактов, то Риши Сунак, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Джо Байден — пособники.


«Наше отношение к вам теперь такое же, как к ним», — подчеркнул Медведев.


В своей публикации зампред Совбеза также заявил, что если истребители, которые в будущем могут поставить Киеву, будут обслуживаться в Польше, это станет прямым вступлением НАТО в войну против России. В этом случае все лица, принимающие решения о поставках данной техники ВСУ, наряду с наемниками и инструкторами, будут рассматриваться как военная цель РФ.


«Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолетов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам», — допустил Медведев, указав, что продлится это недолго, ведь «уж очень велик соблазн раздавить Россию».


Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области 2 марта. Бойцы напали на села Любечане и Сушаны. СМИ позже сообщали, что диверсанты взяли в заложники несколько человек в магазине в селе Любечане, но эту информацию опроверг глава региона Александр Богомаз.


Позднее в ФСБ России сообщили, что ситуация в регионе под контролем, однако при осмотре местности найдено большое количество взрывчатки. В настоящее время специалисты уже занимаются ее разминированием.


Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что украинских диверсантов, расстрелявших авто с мирными жителями, не остановил даже факт нахождения в транспорте ребенка.

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ФСБ: Диверсантов выдавили на Украину и нанесли по ним артиллерийский удар

Вылазка боевиков в Климовском районе Брянской области пресечена 2 марта 2023
Dailystorm - ФСБ: Диверсантов выдавили на Украину и нанесли по ним артиллерийский удар
#спецоперация #ес #медведев #сша #рф #украина #нато
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