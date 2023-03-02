Медведев назвал Сунака, Макрона, Шольца и Байдена пособниками террористов, размахивающих «вонючей жовто-блакитной тряпкой»

Трагедия в Брянской области показала, что в реальности США, НАТО и ЕС поддерживают «террористическое отребье», нападающее на гражданских лиц. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав западные страны участниками произошедших терактов.





«Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой», — написал Медведев.





По его словам, теперь Лондону, Парижу, Берлину и Вашингтону предстоит оправдывать действия Киева, ведь это их «выкормыши». Он также указал, что если Великобритания, Франция, ФРГ и США — участники терактов, то Риши Сунак, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Джо Байден — пособники.





«Наше отношение к вам теперь такое же, как к ним», — подчеркнул Медведев.





В своей публикации зампред Совбеза также заявил, что если истребители, которые в будущем могут поставить Киеву, будут обслуживаться в Польше, это станет прямым вступлением НАТО в войну против России. В этом случае все лица, принимающие решения о поставках данной техники ВСУ, наряду с наемниками и инструкторами, будут рассматриваться как военная цель РФ.





«Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолетов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам», — допустил Медведев, указав, что продлится это недолго, ведь «уж очень велик соблазн раздавить Россию».





Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области 2 марта. Бойцы напали на села Любечане и Сушаны. СМИ позже сообщали, что диверсанты взяли в заложники несколько человек в магазине в селе Любечане, но эту информацию опроверг глава региона Александр Богомаз.





Позднее в ФСБ России сообщили, что ситуация в регионе под контролем, однако при осмотре местности найдено большое количество взрывчатки. В настоящее время специалисты уже занимаются ее разминированием.





Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что украинских диверсантов, расстрелявших авто с мирными жителями, не остановил даже факт нахождения в транспорте ребенка.