МИД России: Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает

РФ вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официально сайте МИД России. В сообщении также сказано, что западные страны саботируют выполнение совместного меморандума России и ООН, ведь им нет дела до бедных стран.





«Вынуждены констатировать — предложенный Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия — ООН», — заявили в МИД.





В ведомстве подчеркнули, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно хотят превратить в «послушный инструмент обслуживания своих целей».





В МИД РФ также призвали «прекратить разыгрывать продовольственную карту», ведь большая часть зерна из Украины идет не в беднейшие страны, а в ЕС «по демпинговым ценам на фураж». При этом сельхозэкспорту России устанавливают разные препятствия, как бы не убеждал в обратном Запад.





«Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный «пакет» генсекретаря ООН», — говорится в заявлении.





28 февраля в Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщили, что Киев направил ООН и Турции предложение о продлении зерновой сделки, истекающей в марте. По данным агентства, в настоящее время украинские власти пока не получила ответа ни от одной из сторон.





Зерновая сделка, подписанная в июле 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Движение всех судов из данных портов согласовывает Стамбул.





В ноябре 2022 года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок действия договоренностей истекает меньше чем через месяц — 18 марта.