Новости
Новости
St
МИД России: Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает
В ведомстве заявили, что Запад саботирует выполнение меморандума Россия — ООН undefined
Новости

МИД России: Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает

В ведомстве заявили, что Запад саботирует выполнение меморандума Россия — ООН

РФ вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официально сайте МИД России. В сообщении также сказано, что западные страны саботируют выполнение совместного меморандума России и ООН, ведь им нет дела до бедных стран.


«Вынуждены констатировать — предложенный Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия — ООН», заявили в МИД.


В ведомстве подчеркнули, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно хотят превратить в «послушный инструмент обслуживания своих целей».


В МИД РФ также призвали «прекратить разыгрывать продовольственную карту», ведь большая часть зерна из Украины идет не в беднейшие страны, а в ЕС «по демпинговым ценам на фураж». При этом сельхозэкспорту России устанавливают разные препятствия, как бы не убеждал в обратном Запад.


«Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный «пакет» генсекретаря ООН», — говорится в заявлении.


28 февраля в Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщили, что Киев направил ООН и Турции предложение о продлении зерновой сделки, истекающей в марте. По данным агентства, в настоящее время украинские власти пока не получила ответа ни от одной из сторон.


Зерновая сделка, подписанная в июле 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Движение всех судов из данных портов согласовывает Стамбул.


В ноябре 2022 года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок действия договоренностей истекает меньше чем через месяц — 18 марта.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#запад #оон #рф #зерновая сделка #мид рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»