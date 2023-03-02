В подмосковной Коломне прогремел мощный взрыв

При этом по словам местных жителей, взрыв был слышен по всему городу, однако в администрации заявили, что звук слышали лишь сельской части населенного пункта за Москва-рекой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, информация о взрыве в городе проверяется.





Очевидцы рассказывают, что был слышен свист, потом прогремел взрыв в районе местной свалки, а далее появился дым и зарево. От ударной волны в нижнем Хорошево дрожали стекла, заявили некоторые местные жители.





27 февраля стало известно о взрыве газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Ульяновске. В результате в помещении снесло межкомнатную перегородку, выбило окна и двери. 38-летний мужчина получил ожоги, а у его 92-летней соседки медики зафиксировали ушиб.





По факту произошедшего в жилом доме и травмирования двух человек из-за взрыва газа, Следственными органами СК РФ по области было возбуждено уголовное дело. Причины произошедшего в доме сейчас устанавливаются.