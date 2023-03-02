Новости
Новости
St
В подмосковной Коломне прогремел мощный взрыв
Экстренные службы выехали на место происшествия undefined
Новости

В подмосковной Коломне прогремел мощный взрыв

Экстренные службы выехали на место происшествия

В городе Коломне в Московской области прогремел взрыв. Об этом заявили очевидцы, которые также опубликовали в Сети ролики с громким хлопком. В пресс-службе администрации населенного пункта подтвердили факт взрыва в беседе с РИА Новости, однако детали произошедшего пока неизвестны.


«Пока нет. Экстренные службы выехали на место», — говорится в сообщении.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

При этом по словам местных жителей, взрыв был слышен по всему городу, однако в администрации заявили, что звук слышали лишь сельской части населенного пункта за Москва-рекой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, информация о взрыве в городе проверяется.


Очевидцы рассказывают, что был слышен свист, потом прогремел взрыв в районе местной свалки, а далее появился дым и зарево. От ударной волны в нижнем Хорошево дрожали стекла, заявили некоторые местные жители.


27 февраля стало известно о взрыве газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Ульяновске. В результате в помещении снесло межкомнатную перегородку, выбило окна и двери. 38-летний мужчина получил ожоги, а у его 92-летней соседки медики зафиксировали ушиб.


По факту произошедшего в жилом доме и травмирования двух человек из-за взрыва газа, Следственными органами СК РФ по области было возбуждено уголовное дело. Причины произошедшего в доме сейчас устанавливаются.

#происшествие #взрыв #московская область #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»