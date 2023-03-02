В Брянской области машина Росгвардии подорвалась на мине диверсантов

В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Об этом глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, указав, что ранения получили четыре человека — три сотрудника брянского СОБР и взрывотехник ОМОН.





«В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБР (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — написал Хинштейн.





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