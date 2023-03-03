В Госдепе США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова на полях саммита G20

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США не за что извиняться из-за состоявшегося в Индии краткого разговора главы Госдепартамента Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.





«Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться», — сказал Прайс, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.





Разговор Лаврова и Блинкена состоялся на полях мероприятия G20 в Нью-Дели. По словам представителей Госдепа, Блинкен затронул вопросы приостановки участия России в ДСНВ, а также обмена заключенными.





Встреча глав МИД стран G20 прошла в Индии 1-2 марта. Делегацию России возглавил Лавров.





Ранее российский министр принес извинения Индии за то, что делегации стран Запада превратили работу над повесткой дня G20 в «балаган».