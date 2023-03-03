ТАСС: В небе над Коломной мог взорваться беспилотник

Взрыв в городе Коломне Московской области произошел в воздухе, речь может идти о беспилотнике, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также отмечается, что специалистам не удалось обнаружить следы какого-либо инцидента на земле.





«С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — заявил собеседник агентства.





Подчеркивается, что обломки беспилотника пока не обнаружены.





Вечером 2 марта подмосковной Коломне прогремел взрыв. Об этом заявили очевидцы, которые также опубликовали в Сети ролики. В пресс-службе администрации населенного пункта подтвердили факт взрыва.





Официально о подробностях происшествия не сообщалось.





28 февраля в городском округе Коломна возле деревни Губастово упал беспилотный летательный аппарат. Эту информацию подтвердил глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он заверил, что жертв и разрушений нет, а местным жителям не нужно опасаться.