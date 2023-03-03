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ТАСС: В небе над Коломной мог взорваться беспилотник
Однако, фрагменты БПЛА до сих пор не найдены, утверждает издание undefined
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ТАСС: В небе над Коломной мог взорваться беспилотник

Однако, фрагменты БПЛА до сих пор не найдены, утверждает издание

Взрыв в городе Коломне Московской области произошел в воздухе, речь может идти о беспилотнике, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также отмечается, что специалистам не удалось обнаружить следы какого-либо инцидента на земле. 


«С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — заявил собеседник агентства. 


Подчеркивается, что обломки беспилотника пока не обнаружены.


Вечером 2 марта подмосковной Коломне  прогремел взрыв. Об этом заявили очевидцы, которые также опубликовали в Сети ролики. В пресс-службе администрации населенного пункта подтвердили факт взрыва.


Официально о подробностях происшествия не сообщалось. 


28 февраля в городском округе Коломна возле деревни Губастово упал беспилотный летательный аппарат. Эту информацию подтвердил глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он заверил, что жертв и разрушений нет, а местным жителям не нужно опасаться. 

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В Подмосковье рядом с объектом «Газпрома» упал беспилотник

Никто не пострадал, разрушений нет, заявил глава региона 28 февраля 2023
Dailystorm - В Подмосковье рядом с объектом «Газпрома» упал беспилотник
#коломна #подмосковье #взрыв
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