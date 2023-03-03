Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден утрачивает способность говорить

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден из-за возраста теряет способность говорить. Он уточнил, что в случае переизбрания действующего лидера на второй президентский срок, Байдену уже будет 82 года.





«82-летний человек не должен управлять страной. Он недостаточно силен — ни с физической, ни с психической точки зрения. <…> Джо Байден теряет способность говорить», — заявил телеведущий.





Демократическая партия США всячески замалчивает и игнорирует проблемы со здоровьем американского лидера, убежден Карлсон.





«Перед нами стоит выбор — принимать действительность, которую мы не в состоянии изменить, или отказываться признавать ее. Демократическая партия выбрала последнее», — отметил Карлсон.





19 февраля бывший врач Белого дома, конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон прокомментировал отчет о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. По его мнению, администрация скрывает правду о психическом здоровье 80-летнего лидера страны, которое находится «в полном упадке».





16 февраля лечащий врач Байдена О'Коннор обнародовал отчет, в котором говорится, что «президент США остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности».