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Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден утрачивает способность говорить
Он подчеркнул, что демократы предпочитают замалчивать проблемы со здоровьем президента undefined
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Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден утрачивает способность говорить

Он подчеркнул, что демократы предпочитают замалчивать проблемы со здоровьем президента

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден из-за возраста теряет способность говорить. Он уточнил, что в случае переизбрания действующего лидера на второй президентский срок, Байдену уже будет 82 года.


«82-летний человек не должен управлять страной. Он недостаточно силен — ни с физической, ни с психической точки зрения. <…> Джо Байден теряет способность говорить», — заявил телеведущий. 


Демократическая партия США всячески замалчивает и игнорирует проблемы со здоровьем американского лидера, убежден Карлсон.  


«Перед нами стоит выбор — принимать действительность, которую мы не в состоянии изменить, или отказываться признавать ее. Демократическая партия выбрала последнее», — отметил Карлсон.


19 февраля бывший врач Белого дома, конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон прокомментировал отчет о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. По его мнению, администрация скрывает правду о психическом здоровье 80-летнего лидера страны, которое находится «в полном упадке». 


16 февраля лечащий врач Байдена О'Коннор обнародовал отчет, в котором говорится, что «президент США остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности».

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Dailystorm - Байден рассказал, какому невидимому человеку он постоянно пытается пожать руку
#байден #демократическая партия #президент сша #президент
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