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WSJ: США передадут Украине свыше 200 вертолетов и танков
Также в пакет военной помощи войдут 10 тысяч зенитных установок и более полутора миллионов боеприпасов, указывает издание undefined
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WSJ: США передадут Украине свыше 200 вертолетов и танков

Также в пакет военной помощи войдут 10 тысяч зенитных установок и более полутора миллионов боеприпасов, указывает издание

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Вашингтон передаст Киеву в рамках военной помощи ракеты, артиллерию, бронетехнику, а также миллионы патронов. Всего с начала СВО на Украине США выделили более 30 миллиардов долларов на оружие, пишет издание. 


Из-за огромного масштаба поставок газета указывает, что сложно определить точное количество военной помощи Киеву от Соединенных Штатов.


Отмечается, что в список передаваемого ВСУ оборудования входят 10 тысяч зенитных установок и противотанковых комплексов, 200 вертолетов и единиц бронетехники, и порядка 1,5 миллиона боеприпасов и снарядов.


Также агентство Reuters отмечает, что 3 марта власти США готовятся объявить о новой партии оружия для Киева. В пакет поставок войдут ракеты для РСЗО HIMARS, снарядов для БМП Bradley и другая техника на сумму порядка 400 миллионов долларов. 


25 января президент США Джо Байден выделил Киеву 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Он также предусматривает боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.


20 февраля Джо Байден посетил Киев, где лично встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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#пентагон #военная помощь #украина #сша
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