В Приморском крае более 13 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

В Спасске-Дальнем в Приморском крае без водоснабжения остались 13 тысяч местных жителей. Виной тому является прорыв сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.





Ведомство уточнило, что авария случилась около 9 утра (02:00 мск) 3 марта в Спасске-Дальнем. В результате было прекращено водоснабжение около 100 многоквартирных домов и 1,5 тысяч частных домовладений. В них проживают свыше 13 тысяч человек. Без воды также остались объекты социальной инфраструктуры.





«В результате вмешательства прокуратуры в настоящее время организован подвоз воды населению. Фактическое восстановление водоснабжения находится на контроле», — указывается в заявлении краевой прокуратуры в ее Telegram-канале.