В Приморском крае более 13 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

В Спасске-Дальнем в Приморском крае без водоснабжения остались 13 тысяч местных жителей. Виной тому является прорыв сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Ведомство уточнило, что авария случилась около 9 утра (02:00 мск) 3 марта в Спасске-Дальнем. В результате было прекращено водоснабжение около 100 многоквартирных домов и 1,5 тысяч частных домовладений. В них проживают свыше 13 тысяч человек. Без воды также остались объекты социальной инфраструктуры.
«В результате вмешательства прокуратуры в настоящее время организован подвоз воды населению. Фактическое восстановление водоснабжения находится на контроле», — указывается в заявлении краевой прокуратуры в ее Telegram-канале.
28 февраля крупная коммунальная авария оставила без воды свыше 120 тысяч жителей Евпатории и город Красноперекопск, население которого около 25 тысяч человек. В итоге были отменены занятия в школах и детских садах.
Местные власти сообщили, что к вечеру прорывы магистралей были устранены и водоснабжение всех домов в Евпатории оказалось восстановлено. До этого в течение дня для людей работали водовозки.