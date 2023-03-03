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В Приморском крае более 13 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
Прорыв сети произошел в Спасске-Дальнем undefined
Новости

В Приморском крае более 13 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

Прорыв сети произошел в Спасске-Дальнем

В Спасске-Дальнем в Приморском крае без водоснабжения остались 13 тысяч местных жителей. Виной тому является прорыв сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.


Ведомство уточнило, что авария случилась около 9 утра (02:00 мск) 3 марта в Спасске-Дальнем. В результате было прекращено водоснабжение около 100 многоквартирных домов и 1,5 тысяч частных домовладений. В них проживают свыше 13 тысяч человек. Без воды также остались объекты социальной инфраструктуры.


«В результате вмешательства прокуратуры в настоящее время организован подвоз воды населению. Фактическое восстановление водоснабжения находится на контроле», — указывается в заявлении краевой прокуратуры в ее Telegram-канале.

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Больше 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за коммунальной аварии

Водоснабжения также лишился город Красноперекопск 28 февраля 2023
Dailystorm - Больше 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за коммунальной аварии

28 февраля крупная коммунальная авария оставила без воды свыше 120 тысяч жителей Евпатории и город Красноперекопск, население которого около 25 тысяч человек. В итоге были отменены занятия в школах и детских садах.


Местные власти сообщили, что к вечеру прорывы магистралей были устранены и водоснабжение всех домов в Евпатории оказалось восстановлено. До этого в течение дня для людей работали водовозки.

#авария #вода #приморский край
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