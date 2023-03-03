Боррель заявил, что выступает против исключения России из G20

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Нью-Дели заявил, что потенциальное исключение России из «Большой двадцатки» (G20) не соответствует принципу многосторонних отношений.





«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?», — сказал Боррель.





Так он ответил на вопрос журналиста, возможно ли приостановить членство России в организации. Также он напомнил, что необходимо «слушать других».





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