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Боррель заявил, что выступает против исключения России из G20
Это бы противоречило принципу многосторонних отношений, уверен он undefined
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Боррель заявил, что выступает против исключения России из G20

Это бы противоречило принципу многосторонних отношений, уверен он

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Нью-Дели заявил, что потенциальное исключение России из «Большой двадцатки» (G20) не соответствует принципу многосторонних отношений.


«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?», — сказал Боррель. 


Так он ответил на вопрос журналиста, возможно ли приостановить членство России в организации. Также он напомнил, что необходимо «слушать других». 


Заметка дополняется

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#боррель #санкции против россии #g20
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