Евросоюз планирует поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро

Евросоюз намерен поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро, выделенную из Европейского фонда мира. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на анонимные источники. По их данным, Брюссель передаст Киеву боеприпасы «в течение недель».





«Думаю, что все пройдет быстро. Речь идет не о месяцах, а, скорее, о днях и неделях», — заявил собеседник издания.





По его утверждению, инициативу об очередном пакете помощи украинской стороне поддерживают все страны, кроме Дании. Всего в Евросоюзе насчитывается 12 компаний, производящих снаряды калибра 155 миллиметров. Также их изготавливает Норвегия.





Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал страны сообщества в марте выделить миллиард евро на поставку оружия для ВСУ. Эти средства, по мнению Борреля, можно взять из Европейского фонда мира на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.





Кроме того, еврочиновник предложил предоставить странам ЕС «выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты».