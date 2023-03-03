Новости
Новости
St
Евросоюз планирует поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро
По данным Financial Times, Брюссель окажет помощь Киеву, выделенную из Европейского фонда мира, «в течение недель» Фото: Global Look Press / Дмитрий Смолиенко
Новости

Евросоюз планирует поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро

По данным Financial Times, Брюссель окажет помощь Киеву, выделенную из Европейского фонда мира, «в течение недель»

Фото: Global Look Press / Дмитрий Смолиенко

Евросоюз намерен поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро, выделенную из Европейского фонда мира. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на анонимные источники. По их данным, Брюссель передаст Киеву боеприпасы «в течение недель».


«Думаю, что все пройдет быстро. Речь идет не о месяцах, а, скорее, о днях и неделях», — заявил собеседник издания.


По его утверждению, инициативу об очередном пакете помощи украинской стороне поддерживают все страны, кроме Дании. Всего в Евросоюзе насчитывается 12 компаний, производящих снаряды калибра 155 миллиметров. Также их изготавливает Норвегия.


Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал страны сообщества в марте выделить миллиард евро на поставку оружия для ВСУ. Эти средства, по мнению Борреля, можно взять из Европейского фонда мира на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.


Кроме того, еврочиновник предложил предоставить странам ЕС «выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Боррель назвал Евросоюз армией Украины

Он подчеркнул, что Западу нужно меньше аплодировать Зеленскому и поставлять ему больше снарядов 19 февраля 2023
Dailystorm - Боррель назвал Евросоюз армией Украины

Ранее Боррель заявил, что ЕС — это армия Украины, поскольку конфликт выступает экзистенциальной угрозой европейской безопасности. Страны ЕС должны начать «технологический блицкриг в промышленности», чтобы обеспечить себя оружием, отмечал евродипломат. По его словам, в следующие два года страны ЕС планируют потратить дополнительно 70 миллиардов евро на оборону.


Также 2 февраля Боррель сообщил, что миссия военной помощи ЕС подготовит 30 тысяч украинских военнослужащих. Он добавил, что Европа предоставит Киеву 25 миллионов евро для разминирования.

#спецоперация #украина #евросоюз #боеприпасы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»