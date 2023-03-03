В Совфеде сообщили, что закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью. Возраст призыва хотят увеличить до 30 лет. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин поддержал эту идею.





Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы весной, сказал Бондарев. «В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью», — сообщил он РИА Новости.





По его словам, сейчас над инициативой тщательно работают. До весеннего призыва принять и начать применять законопроект вряд ли возможно, считает сенатор.





«Необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год», — сказал парламентарий. Если закон примут, в армии будут служить «более взрослые, психологически зрелые люди», отметил он.





Виктор Бондарев предполагает, что законопроект внесет в Госдуму кабмин, потому что ранее инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу.





12 января Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин концептуально поддержал идею увеличить призывной возраст до 30 лет.





Сергей Шойгу в декабре 2022 года предложил увеличить минимальный возраст призыва на военную службу с 18 лет до 21 года, предельный — с 27 лет до 30. По его словам, это необходимо, чтобы укрепить безопасность России в связи со стремлением НАТО нарастить военный потенциал у границ государства.