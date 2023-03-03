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В Херсонской области задержали украинского шпиона, грозившегося убивать русских
Он раскаялся и рассказал, чьи задания выполнял, а также вышел на связь с заказчиком undefined
Новости

В Херсонской области задержали украинского шпиона, грозившегося убивать русских

Он раскаялся и рассказал, чьи задания выполнял, а также вышел на связь с заказчиком

Региональное управление МВД по Херсонской области сообщило о задержании информатора Вооруженных сил Украины, который собирал сведения о местоположении российских военных. 


«В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся убивать русских», — отмечается в сообщении.


В полиции уточнили, что мужчина попросил прощения за свое поведение и извинился за допущенные высказывания. Под контролем правоохранителей он вышел на связь с заказчиком. 


15 февраля стало известно, что Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима. Заседания проходили в закрытом режиме.

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Охранник посольства Великобритании в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Суд в Лондоне постановил, что Дэвид Смит передал РФ документы, которые могут поставить под угрозу интересы Британии 17 февраля 2023
Dailystorm - Охранник посольства Великобритании в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России
#всу #шпионаж #украина #херсонская область
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