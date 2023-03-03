В Херсонской области задержали украинского шпиона, грозившегося убивать русских

Региональное управление МВД по Херсонской области сообщило о задержании информатора Вооруженных сил Украины, который собирал сведения о местоположении российских военных.





«В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся убивать русских», — отмечается в сообщении.





В полиции уточнили, что мужчина попросил прощения за свое поведение и извинился за допущенные высказывания. Под контролем правоохранителей он вышел на связь с заказчиком.





15 февраля стало известно, что Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима. Заседания проходили в закрытом режиме.