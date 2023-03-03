В КПРФ назвали неэтичным поступок самарского депутата, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах

Против депутата-коммуниста Самарской губернской думы Михаила Абдалкина, выложившего в соцсети фотографию просмотра им послания президента с лапшой на ушах, составили протокол за дискредитацию Российской армии. Информация размещена на сайте Новокуйбышевского суда, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко в беседе с Daily Storm назвал поступок Абдалкина неэтичным. По словам Ющенко, партия будет следить за развитием событий.





«Что касается внутрипартийных дисциплинарных взысканий — это внутрипартийное дело. Это наше внутреннее дело. Оно не подразумевает какой-либо огласки или презентации. Местные региональные организации примут те или иные решения, и больше никого касаться это не будет. Поступок [Абдалкина], на мой взгляд, неэтичный и несоответствующий депутату», — сказал Ющенко.





Собеседник при этом признался, что «вообще не понимает, при чем тут дискредитация армии». «На мой взгляд, это притянуто все за уши. Просто придается этому какой-то федеральный резонанс, не знаю, для чего», — заявил пресс-секретарь Зюганова.





Административное дело в отношении Абдалкина рассмотрит 7 марта Новокуйбышевский городской суд. Депутату инкриминируются публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ для защиты интересов страны и граждан (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ). Максимальное наказание для должностного лица по этой статье — административный штраф в размере до 200 тысяч рублей.





Сам Абдалкин уже отреагировал на новость о возбуждении дела в отношении него. «Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», — заявил депутат в соцсети «ВКонтакте».