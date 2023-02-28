В Минобороны России обвинили США в подготовке провокации с химикатами на Украине

Американцы планируют масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое солдаты США применяли во время войны во Вьетнаме. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, после провокации с химикатами власти США намерены обвинить во всем Россию.





«Факты одновременной поставки (на Украину) токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», — сказал на брифинге представитель Минобороны России.





Кириллов уточнил, что этот химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти у человека. Эксперт также напомнил, что США вместе со своими союзниками не раз применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, во время военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии.





Таким образом в Минобороны прокомментировали недавние заявления экс-посла США в России Джона Салливана. Он утверждал, что Москва якобы будет использовать химическое оружие в зоне СВО на Украине. По мнению Кириллова, Соединенные Штаты рассчитывают, что мировое сообщество не сможет организовать эффективное расследование их преступлений и обвинят во всем Россию.