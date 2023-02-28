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В Минобороны России обвинили США в подготовке провокации с химикатами на Украине
Планируется использование психотропного отравляющего вещества, применявшегося американцами во Вьетнаме, заявили в ведомстве undefined
Новости

В Минобороны России обвинили США в подготовке провокации с химикатами на Украине

Планируется использование психотропного отравляющего вещества, применявшегося американцами во Вьетнаме, заявили в ведомстве

Американцы планируют масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое солдаты США применяли во время войны во Вьетнаме. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, после провокации с химикатами власти США намерены обвинить во всем Россию.


«Факты одновременной поставки (на Украину) токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», — сказал на брифинге представитель Минобороны России.


Кириллов уточнил, что этот химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти у человека. Эксперт также напомнил, что США вместе со своими союзниками не раз применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, во время военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии.


Таким образом в Минобороны прокомментировали недавние заявления экс-посла США в России Джона Салливана. Он утверждал, что Москва якобы будет использовать химическое оружие в зоне СВО на Украине. По мнению Кириллова, Соединенные Штаты рассчитывают, что мировое сообщество не сможет организовать эффективное расследование их преступлений и обвинят во всем Россию.

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В МИД заявили, что риторика США подтверждает опасения России о применении «грязной бомбы» на Украине

Дипломат призвал Запад перестать «раскачивать ядерную лодку» 26 октября 2022
Dailystorm - В МИД заявили, что риторика США подтверждает опасения России о применении «грязной бомбы» на Украине

Ранее в Минобороны сообщили, что на Украину из европейской страны были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами. Киевские власти хотели инсценировать локальное заражение местности на подконтрольной им территории, добавили в ведомстве.


Вещества привезли на Украину в обход таможенного досмотра. Цель провокации — обвинить Россию в нарушении Конвенции о ядерной безопасности перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН. 


Также в октябре прошлого года в Минобороны заявляли, что украинская сторона готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы». В связи с этим министр Сергей Шойгу предупредил об угрозе глав военных ведомств четырех стран — Великобритании, Турции, Франции и США. Позднее президент России Владимир Путин рассказал, что дал Шойгу указание позвонить коллегам и проинформировать их об опасности.


При этом Кириллов заверил, что Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы». Однако Вашингтон, Лондон и Париж назвали ложными утверждения Москвы о подготовке такой провокации.

#провокация #минобороны рф #сша #химическое оружие #украина
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