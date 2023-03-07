«Ъ»: В России склады магазинов оказались забиты холодильниками и ноутбуками

На складах в России наблюдается существенный профицит крупной бытовой техники. В 2022 году на нее был ажиотаж, поэтому дистрибьюторы начали массовые закупки, опасаясь, что Китай может прекратить сотрудничество, пишет газета «Коммерсантъ».





Кроме того, заказанные весной и летом прошлого года партии крупной электроники, такой как холодильники, стиральные машины, а также ноутбуки, из-за проблем с логистикой прибыли в Россию только сейчас, когда спрос на них упал.





В натуральном выражении продажи сократились на 30%, а в 2023 году могут снизиться еще на 10-30%, пишет газета.





Эксперты убеждены, что на цене товара это не скажется: поставщики уменьшат объем заказов, пока не продадут уже поступивший на склады товар.





Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета России в январе-феврале 2023 года составил 2,58 триллиона рублей. Доходы бюджета за это же время, по информации министерства, составили 3,16 триллиона рублей.