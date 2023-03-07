Украина снова попросила у США кассетные бомбы для уничтожения российских танков в зоне СВО

Власти Украины опять обратились в Вашингтон с просьбой предоставить ВСУ кассетные бомбы МК-20. Украинские военные планируют сбрасывать эти американские снаряды с дронов на российские танки в зоне спецоперации, передает Reuters. В НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, ранее исключали поставки Киеву кассетных бомб.





Агентство в своем материале ссылается на сотрудников комитета по вооруженным силам палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита. Бомба МК-20 используется военными для ударов по танкам и бронетехнике. Просьба поступила дополнительно к запросу о 155-мм артиллерийских кассетных боеприпасах, уточняет агентство.





Однако его собеседники указали, что в Белом доме вряд ли ответят положительно на эту просьбу властей Украины, поскольку такие снаряды несут угрозу не только Российской армии, но и простым мирным жителям.





Эти снаряды в мае 2008 года были запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам. Россия и США, а также Украина тогда не подписали данный документ.