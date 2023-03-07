Украина снова попросила у США кассетные бомбы для уничтожения российских танков в зоне СВО

Власти Украины опять обратились в Вашингтон с просьбой предоставить ВСУ кассетные бомбы МК-20. Украинские военные планируют сбрасывать эти американские снаряды с дронов на российские танки в зоне спецоперации, передает Reuters. В НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, ранее исключали поставки Киеву кассетных бомб.
Агентство в своем материале ссылается на сотрудников комитета по вооруженным силам палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита. Бомба МК-20 используется военными для ударов по танкам и бронетехнике. Просьба поступила дополнительно к запросу о 155-мм артиллерийских кассетных боеприпасах, уточняет агентство.
Однако его собеседники указали, что в Белом доме вряд ли ответят положительно на эту просьбу властей Украины, поскольку такие снаряды несут угрозу не только Российской армии, но и простым мирным жителям.
Эти снаряды в мае 2008 года были запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам. Россия и США, а также Украина тогда не подписали данный документ.
При этом Киев не в первый раз просит Запад передать подобное оружие для противостояния с Москвой. В октябре 2022 года Foreign Policy со ссылкой на источники писал, что Украина пыталась получить кассетные кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды или DPICM — класса «земля — земля».
Издание New York Times писало, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму 40 миллиардов евро. Но, как утверждает газета, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, 20 из 30 стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений Киеву. Уточнялось, что в особенно тяжелом положении Польша и Прибалтика. Остальные 10 членов альянса сохранили возможность продолжать поставки Украине. Среди этих стран оказались Франция, Германия, Италия и Нидерланды.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупреждал: любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В МИД РФ полагают, что страны НАТО «играют с огнем», накачивая оружием Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал: такая политика Запада не способствует успеху переговоров между Москвой и Киевом и будет иметь негативный эффект.