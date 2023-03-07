Новости
Новости
St
Украина снова попросила у США кассетные бомбы для уничтожения российских танков в зоне СВО
В НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, ранее исключали поставки Киеву кассетных снарядов undefined
Новости

Украина снова попросила у США кассетные бомбы для уничтожения российских танков в зоне СВО

В НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, ранее исключали поставки Киеву кассетных снарядов

Власти Украины опять обратились в Вашингтон с просьбой предоставить ВСУ кассетные бомбы МК-20. Украинские военные планируют сбрасывать эти американские снаряды с дронов на российские танки в зоне спецоперации, передает Reuters. В НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, ранее исключали поставки Киеву кассетных бомб.


Агентство в своем материале ссылается на сотрудников комитета по вооруженным силам палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита. Бомба МК-20 используется военными для ударов по танкам и бронетехнике. Просьба поступила дополнительно к запросу о 155-мм артиллерийских кассетных боеприпасах, уточняет агентство.


Однако его собеседники указали, что в Белом доме вряд ли ответят положительно на эту просьбу властей Украины, поскольку такие снаряды несут угрозу не только Российской армии, но и простым мирным жителям.


Эти снаряды в мае 2008 года были запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам. Россия и США, а также Украина тогда не подписали данный документ.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки оружия на Украину являются «кратчайшим путем к миру»

В то же время он подчеркнул, что считает атаки Киева по российским военным объектам законными 30 декабря 2022
Dailystorm - Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки оружия на Украину являются «кратчайшим путем к миру»

При этом Киев не в первый раз просит Запад передать подобное оружие для противостояния с Москвой. В октябре 2022 года Foreign Policy со ссылкой на источники писал, что Украина пыталась получить кассетные кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды или DPICM — класса «земля — земля».


Издание New York Times писало, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму 40 миллиардов евро. Но, как утверждает газета, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, 20 из 30 стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений Киеву. Уточнялось, что в особенно тяжелом положении Польша и Прибалтика. Остальные 10 членов альянса сохранили возможность продолжать поставки Украине. Среди этих стран оказались Франция, Германия, Италия и Нидерланды.


Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупреждал: любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В МИД РФ полагают, что страны НАТО «играют с огнем», накачивая оружием Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал: такая политика Запада не способствует успеху переговоров между Москвой и Киевом и будет иметь негативный эффект.

#спецоперация #бомба #танк #сша #украина #оружие
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»