СКР показал видео обысков в доме блогеров Чекалиных, владеющих сетью магазинов Letique Cosmetics

Против блогеров завели уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу столичного Главного следственного управления Следственного комитета Юлию Иванову.





Следствие считает, что с июля 2020 года по июль 2022 года индивидуальный предприниматель Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Она получила доход от фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указывает ведомство.





По версии следствия, чтобы не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ, Чекалина «привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников». Доходы от бизнеса Валерии Чекалиной поступали на расчетные счета, открытые на ее родственников. Она незаконно разделила бизнес и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, сообщает СКР.





В декабре 2021 года Валерия Чекалина занимала 4 место в России по числу подписчиков в Instagram* (более 10 миллионов). В 2020 году она заняла седьмое место в составленном журналом Forbes рейтинге блогеров, которые зарабатывают в соцсетях больше всех. По данным издания, доход от блога Чекалиной составлял 600 тысяч долларов.









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