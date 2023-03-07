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СКР показал видео обысков в доме блогеров Чекалиных, владеющих сетью магазинов Letique Cosmetics
Супругов подозревают в неуплате налогов на 300 миллионов рублей undefined
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СКР показал видео обысков в доме блогеров Чекалиных, владеющих сетью магазинов Letique Cosmetics

Супругов подозревают в неуплате налогов на 300 миллионов рублей

Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме супругов-блогеров Валерии и Артема Чекалиных, владеющих сетью магазинов Letique Cosmetics по всей стране. Пару подозревают в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. В ролике запечатлены дорогие автомобили Gelandewagen и Lamborghini в гараже супругов.


На видео показано, как в дом к блогерам заходят несколько бойцов ОМОН. Затем представительница Следственного комитета зачитывает супругам, в чем их подозревают.

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Против блогеров завели уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу столичного Главного следственного управления Следственного комитета Юлию Иванову.


Следствие считает, что с июля 2020 года по июль 2022 года индивидуальный предприниматель Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Она получила доход от фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указывает ведомство.


По версии следствия, чтобы не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ, Чекалина «привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников». Доходы от бизнеса Валерии Чекалиной поступали на расчетные счета, открытые на ее родственников. Она незаконно разделила бизнес и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, сообщает СКР.


В декабре 2021 года Валерия Чекалина занимала 4 место в России по числу подписчиков в Instagram* (более 10 миллионов). В 2020 году она заняла седьмое место в составленном журналом Forbes рейтинге блогеров, которые зарабатывают в соцсетях больше всех. По данным издания, доход от блога Чекалиной составлял 600 тысяч долларов.



*Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.

#блогер #обыски #налоги #скр
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