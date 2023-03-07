Журналист Караулов удивился «новости» о включении его в базу розыска МВД и выразил надежду, что скоро встанет с инвалидного кресла

Российский и советский журналист Андрей Караулов в беседе с Daily Storm заявил, что ему известно о своем попадании в базу розыска МВД России еще с 22 ноября 2022 года. Он рассказал, что сейчас находится в сингапурской клинике, где проходит восстановление после серьезной операции.





«Да, абсолютно правильно. Я появился [в базе розыска МВД России] 22 ноября. Просто сегодня плакаты появились, а в базе я появился четыре месяца назад. Эта новость старая», - сказал Андрей Караулов.





По словам журналиста, он продолжает вести свой YouTube канал, несмотря на недавнюю сложную операцию, которую он перенес в Сингапуре.





«Я нахожусь сейчас в одной из лучших клиник мира в Сингапуре на реабилитации. Надеюсь быстро встать из инвалидной коляски», — добавил Караулов.





В ноябре 2022 года, стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналиста Караулова. Соответствующая запись появилась в базе розыска ведомства.





3 ноября Караулов сообщил, что в его дом пришли с обыском по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете. Как рассказал сам журналист, люди с автоматами попытались с помощью болгарки вырезать ворота его дома. Оперативные мероприятия он назвал «пьесой» «Ксения Собчак, акт второй». На тот момент сам телеведущий находился на лечении в Дубае, где ждал операции на сердце.





Караулов тогда предположил, что уголовное дело может быть связано с его публикациями. Речь шла о материале, где Караулов спросил у Чемезова о мусоросжигательных заводах.





Обыски прошли по уголовному делу, возбужденному по статье 128.1 УК РФ (клевета). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет.





Заметка дополняется