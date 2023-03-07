Офицер ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ усиливают группировку в Артемовске в попытке избежать окружения города

Подполковник в отставке из Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска (Бахмута). Для этого, по словам Марочко, в район города ВСУ перебрасывают дополнительные силы. При этом советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артемовск «попал в классическое оперативное окружение». Гагин утверждает, что практически все дороги, ведущие к городу, «контролируются уже достаточно основательно» Российской армией.





«Командование ВФУ пытается предотвратить полное окружение Артемовска. С этой целью отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта», — написал Марочко в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация сохранены).





Офицер добавил, что украинской армией были «усилены позиции в районе дорог снабжения». Кроме того, указал подполковник, из населенного пункта Часов Яр под Артемовском активизировалась работа артиллерии по наступающим порядкам военных РФ.