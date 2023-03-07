Новости
Новости
St
Офицер ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ усиливают группировку в Артемовске в попытке избежать окружения города
Местные власти сообщили, что Артемовск уже «попал в классическое оперативное окружение» российскими военными undefined
Новости

Офицер ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ усиливают группировку в Артемовске в попытке избежать окружения города

Местные власти сообщили, что Артемовск уже «попал в классическое оперативное окружение» российскими военными

Подполковник в отставке из Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска (Бахмута). Для этого, по словам Марочко, в район города ВСУ перебрасывают дополнительные силы. При этом советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артемовск «попал в классическое оперативное окружение». Гагин утверждает, что практически все дороги, ведущие к городу, «контролируются уже достаточно основательно» Российской армией.


«Командование ВФУ пытается предотвратить полное окружение Артемовска. С этой целью отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта», — написал Марочко в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация сохранены).


Офицер добавил, что украинской армией были «усилены позиции в районе дорог снабжения». Кроме того, указал подполковник, из населенного пункта Часов Яр под Артемовском активизировалась работа артиллерии по наступающим порядкам военных РФ.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Бойцы ВСУ обстреляли друг друга из гранатометов у детской больницы в Артемовске

В этом районе нет российских войск, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 2 марта 2023
Dailystorm - Бойцы ВСУ обстреляли друг друга из гранатометов у детской больницы в Артемовске

28 февраля Марочко рассказал, что Украина перебрасывает в село Часов Яр вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО. Подполковник ЛНР сообщил о прибытии 350 солдат и до 15 офицеров. Солдаты противника, прошедшие обучение в лагерях НАТО, отличаются «высокой дисциплиной и мотивацией», добавил Марочко.


Артемовск находится в подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск. В Артемовске идут ожесточенные бои. 16 февраля глава ДНР Денис Пушилин говорил, что российские силы взяли все основные высоты в районе этого города.

#всу #спецоперация #марочко #артемовск #военные #украина #лнр
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»