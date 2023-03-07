В ДТП в Армении пострадали 11 сотрудников правительства страны

Утром 7 марта служебный автобус правительства Армении попал в аварию. Об этом рассказали в МВД республики. В ведомстве добавили, что в результате ДТП 11 сотрудников кабмина Армении были доставлены в больницу.





«В результате аварии служебного автобуса с сотрудниками правительства в больницы доставлены 11 человек», — указывается в сообщении пресс-службы МВД.





При этом в пресс-службе кабмина заявили ТАСС, что для выяснения всех обстоятельств аварии начато расследование. По предварительным данным полиции, в районе 08։35 столкнулись правительственный автобус Hyundai и легковой автомобиль BMW. После этого автобус врезался в ограждение.