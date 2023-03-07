В ДТП в Армении пострадали 11 сотрудников правительства страны

Утром 7 марта служебный автобус правительства Армении попал в аварию. Об этом рассказали в МВД республики. В ведомстве добавили, что в результате ДТП 11 сотрудников кабмина Армении были доставлены в больницу.
«В результате аварии служебного автобуса с сотрудниками правительства в больницы доставлены 11 человек», — указывается в сообщении пресс-службы МВД.
При этом в пресс-службе кабмина заявили ТАСС, что для выяснения всех обстоятельств аварии начато расследование. По предварительным данным полиции, в районе 08։35 столкнулись правительственный автобус Hyundai и легковой автомобиль BMW. После этого автобус врезался в ограждение.
Вечером 19 февраля автомобиль Минобороны Армении упал в овраг. Авария произошла в гористой местности вблизи села Хнацах из-за схода лавины. Погибли двое контрактников. Еще двоих военных доставили в гарнизонный госпиталь с различными травмами.