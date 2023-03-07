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Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов военными учениями
В городе проходит тренировка корабельных расчетов undefined
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Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов военными учениями

В городе проходит тренировка корабельных расчетов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью сообщения в соцсетях о взрыве в районе аэродрома. Он пояснил, что в городе проходит тренировка корабельных расчетов на внешнем рейде.


«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь»,  написал глава города в своем Telegram-канале.


По словам Развожаева, в Севастополе «все спокойно». 


Накануне вечером власти Краснодарского края назвали фейком поступающие местным жителям рассылки в мессенджерах об угрозе ракетного удара. Администрация края заявила, что в приграничных регионах России рассылаются похожие сообщения и они не соответствуют действительности.


В МЧС России 28 февраля рассказали, что хакеры совершили атаку на телеканалы и радиостанции в нескольких российских регионах. В эфире СМИ звучали ложные объявления о воздушной тревоге. Такие же ложные заявления транслировали по радио 22 февраля. 

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Власти Краснодарского края назвали фейком рассылки в мессенджерах об угрозе авиаудара

Администрация региона заявила, что в приграничных субъектах России рассылаются похожие сообщения 6 марта 2023
Dailystorm - Власти Краснодарского края назвали фейком рассылки в мессенджерах об угрозе авиаудара
#аэродром #севастополь #учения #военные #взрыв
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