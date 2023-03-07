Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов военными учениями

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью сообщения в соцсетях о взрыве в районе аэродрома. Он пояснил, что в городе проходит тренировка корабельных расчетов на внешнем рейде.





«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь», — написал глава города в своем Telegram-канале.





По словам Развожаева, в Севастополе «все спокойно».





Накануне вечером власти Краснодарского края назвали фейком поступающие местным жителям рассылки в мессенджерах об угрозе ракетного удара. Администрация края заявила, что в приграничных регионах России рассылаются похожие сообщения и они не соответствуют действительности.





В МЧС России 28 февраля рассказали, что хакеры совершили атаку на телеканалы и радиостанции в нескольких российских регионах. В эфире СМИ звучали ложные объявления о воздушной тревоге. Такие же ложные заявления транслировали по радио 22 февраля.