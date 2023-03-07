Добровольцы — участники СВО получат удостоверение ветерана единого образца

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи документа утвердило правительство России.





Речь идет о россиянах, которые вступили в добровольческие формирования, созданные по решению властей для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции.





Удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий. С ним доброволец сможет рассчитывать на полагающиеся по закону льготы, указали в кабмине.





Для получения удостоверения необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства или постановки добровольца на воинский учет, напомнили в правительстве.





«Если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно», — указывается на сайте российского кабмина.





21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветеранов участвующих в спецоперации добровольцев.





Согласно этому закону, статус ветерана распространяется на россиян, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования.





Пользоваться установленными законом льготами и социальной поддержкой смогут как сами добровольцы, так и все члены их семей.





Помимо этого, добровольцы, которые получили увечья в ходе спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.