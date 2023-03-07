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Добровольцы — участники СВО получат удостоверение ветерана единого образца
С этим документом они смогут рассчитывать на льготы от государства undefined
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Добровольцы — участники СВО получат удостоверение ветерана единого образца

С этим документом они смогут рассчитывать на льготы от государства

Фото: veterans-for-justice.ru

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи документа утвердило правительство России.


Речь идет о россиянах, которые вступили в добровольческие формирования, созданные по решению властей для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции. 


Удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий. С ним доброволец сможет рассчитывать на полагающиеся по закону льготы, указали в кабмине.


Для получения удостоверения необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства или постановки добровольца на воинский учет, напомнили в правительстве. 


«Если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно», — указывается на сайте российского кабмина.


21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветеранов участвующих в спецоперации добровольцев.


Согласно этому закону, статус ветерана распространяется на россиян, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования. 


Пользоваться установленными законом льготами и социальной поддержкой смогут как сами добровольцы, так и все члены их семей.


Помимо этого, добровольцы, которые получили увечья в ходе спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

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#ветераны боевых действий #специальная военная операция #украина #правительство
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