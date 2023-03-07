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«С такими кляузами сталкиваемся регулярно»: председатель «Яблока» Рыбаков ответил на требование признать партию экстремистской
Ранее депутат Николай Новичков попросил Минюст ликвидировать «Яблоко» за экстремизм в их предвыборной программе и выступлениях undefined
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«С такими кляузами сталкиваемся регулярно»: председатель «Яблока» Рыбаков ответил на требование признать партию экстремистской

Ранее депутат Николай Новичков попросил Минюст ликвидировать «Яблоко» за экстремизм в их предвыборной программе и выступлениях

Фото: ВКонтакте / Партия ЯБЛОКО

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков ответил на обвинение в адрес его партии. Ранее депутат Николай Новичков призвал наказать «Яблоко» за экстремизм в том числе из-за проекта партии по урегулированию конфликта с Украиной. Рыбаков в беседе с Daily Storm напомнил, что мирный план по Донбассу был озвучен Григорием Явлинским осенью 2017 года — пять с половиной лет назад.


«Потом мирный план был частью нашей президентской кампании 2018 года. Если бы тогда этот план был принят к действию и реализован, то мы не оказались бы в той ситуации, где наши страны находятся сейчас, и тысячи человеческих жизней были спасены», — считает председатель «Яблока».


Рыбаков также назвал обращение справедливоросса Новичкова в Минюст кляузой. «Если говорить про письмо из «Справедливой России», то с такими кляузами мы сталкиваемся регулярно», — объяснил «яблочник».


Ранее депутат «Справедливой России — За правду» Николай Новичков обратился к Минюсту с просьбой ликвидировать партию «Яблоко» за наличие экстремизма в их предвыборной программе и публичных выступлениях.


«Со всей ответственностью заявляю, что призывы партии «передать Донбасс под полный контроль Украины», отраженные как в программных документах, так и в многочисленных выступлениях представителей данной партии в СМИ, могут содействовать продолжению насилия в новых российских регионах, могут способствовать гибели людей, а также могут увеличивать их горе и страдания», — говорится в письме депутата на имя министра юстиции Константина Чуйченко.


Ранее фракция партии «Яблоко» в Мосгордуме внесла на рассмотрение проект об амнистии осужденных по уголовным статьям 207.3 («Фейки об армии»), 280.3 («Дискредитация армии»), а также 284.2 («Призывы к санкциям против России»).


В декабре 2022 года в рамках правительственного часа с министром цифрового развития Максутом Шадаевым Николай Рыбаков выступал с трибуны Госдумы. В своем выступлении он заявлял о необходимости скорейшего подписания мирного договора Москвы и Киева.

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#экстремизм #яблоко #рыбаков #справедливая россия - за правду #минюст
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