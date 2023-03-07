Наемник из Чехии рассказал, как из-за нехватки патронов сражался в Артемовске ботинком

Чешский наемник Милош, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил, что в Артемовске (Бахмуте) ему приходилось «сражаться ботинком». В этом мужчина признался в беседе с испанским изданием El Pais. По словам наемника, иногда бои в зоне СВО идут врукопашную.
«Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», — сказал чешский наемник изданию.
Он добавил, что в ситуации, когда огнестрельного оружия недостаточно, «ты достаешь все, что у тебя есть: нож, лопату, — все важно, чтобы спасти свою жизнь».
Наемник также указал на то, что иностранцам в зоне СВО проще, чем украинцам, поскольку наемнику позволяется разорвать контракт в любой момент, если ему «разонравится» участвовать в боевых действиях против Российской армии.
Милош посетовал, что ВСУ каждый день теряют «много, много, много» человек во время боев. Издание The Wall Street Journal ранее писало, что войска Украины лишились в боях под Артемовском (Бахмутом) нескольких лучших своих подразделений. По сведениям издания, за последние месяцы во время столкновений в районе города оказались разгромлены наиболее эффективные и боеспособные части ВСУ.
При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Артемовске. 6 марта источники газеты Bild сообщили, что между президентом Владимиром Зеленским и Залужным возникли сильные разногласия из-за ситуации по Артемовску.
По данным издания, украинский генерал несколько недель назад «по тактическим соображениям» рекомендовал задуматься об отступлении из города. В кабмине Незалежной заявили Bild, что считают верным решение продолжать удерживать Артемовск.
Подполковник в отставке из Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска. Для этого в район города ВСУ перебрасывают дополнительные силы.
Украинской армией «усилены позиции в районе дорог снабжения», отметил офицер. Он добавил, что из населенного пункта Часов Яр под Артемовском активно работает артиллерия по наступающим порядкам российских военных.
Город Артемовск (Бахмут) находится в подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск. В городе идут ожесточенные бои. 16 февраля глава ДНР Денис Пушилин говорил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.