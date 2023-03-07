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Наемник из Чехии рассказал, как из-за нехватки патронов сражался в Артемовске ботинком
Воюющий на стороне ВСУ мужчина сообщил, что бои иногда идут врукопашную undefined
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Наемник из Чехии рассказал, как из-за нехватки патронов сражался в Артемовске ботинком

Воюющий на стороне ВСУ мужчина сообщил, что бои иногда идут врукопашную

Чешский наемник Милош, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил, что в Артемовске (Бахмуте) ему приходилось «сражаться ботинком». В этом мужчина признался в беседе с испанским изданием El Pais. По словам наемника, иногда бои в зоне СВО идут врукопашную.


«Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», — сказал чешский наемник изданию.


Он добавил, что в ситуации, когда огнестрельного оружия недостаточно, «ты достаешь все, что у тебя есть: нож, лопату, — все важно, чтобы спасти свою жизнь».


Наемник также указал на то, что иностранцам в зоне СВО проще, чем украинцам, поскольку наемнику позволяется разорвать контракт в любой момент, если ему «разонравится» участвовать в боевых действиях против Российской армии.


Милош посетовал, что ВСУ каждый день теряют «много, много, много» человек во время боев. Издание The Wall Street Journal ранее писало, что войска Украины лишились в боях под Артемовском (Бахмутом) нескольких лучших своих подразделений. По сведениям издания, за последние месяцы во время столкновений в районе города оказались разгромлены наиболее эффективные и боеспособные части ВСУ.

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Офицер ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ усиливают группировку в Артемовске в попытке избежать окружения города

Местные власти сообщили, что Артемовск уже «попал в классическое оперативное окружение» российскими военными 7 марта 2023
Dailystorm - Офицер ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ усиливают группировку в Артемовске в попытке избежать окружения города

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Артемовске. 6 марта источники газеты Bild сообщили, что между президентом Владимиром Зеленским и Залужным возникли сильные разногласия из-за ситуации по Артемовску.


По данным издания, украинский генерал несколько недель назад «по тактическим соображениям» рекомендовал задуматься об отступлении из города. В кабмине Незалежной заявили Bild, что считают верным решение продолжать удерживать Артемовск.


Подполковник в отставке из Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска. Для этого в район города ВСУ перебрасывают дополнительные силы.


Украинской армией «усилены позиции в районе дорог снабжения», отметил офицер. Он добавил, что из населенного пункта Часов Яр под Артемовском активно работает артиллерия по наступающим порядкам российских военных.

Бойцы ВСУ обстреляли друг друга из гранатометов у детской больницы в Артемовске

В этом районе нет российских войск, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 2 марта 2023
Dailystorm - Бойцы ВСУ обстреляли друг друга из гранатометов у детской больницы в Артемовске

Город Артемовск (Бахмут) находится в подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск. В городе идут ожесточенные бои. 16 февраля глава ДНР Денис Пушилин говорил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.

#спецоперация #наемники #украина #чехия
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