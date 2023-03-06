Главнокомандующий ВСУ выступил за продолжение боев в Артемовске

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в городе Артемовск (украинское название — Бахмут). Ранее СМИ писали, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Сырским возникли разногласия из-за ситуации вокруг Артемовска.





В офисе президента Украины сообщили, что 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На заседании рассматривалась ситуация в Артемовске.





Зеленский спросил Валерия Залужного и Александра Сырского о дальнейших действий на этом направлении. «Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — рассказали в офисе Зеленского.





На заседании также были рассмотрены вопросы поставок оружия, оборудования и их распределения по оперативным направлениям.





Ранее 6 марта источники газеты Bild сообщили, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли сильные разногласия из-за ситуации вокруг боев в Артемовске.





По информации издания, Залужный несколько недель назад «по тактическим соображениям» рекомендовал задуматься об отступлении из города. В украинском правительстве сказали газете, что считают верным решение продолжать удерживать Артемовск.