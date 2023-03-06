Генпрокуратура признала деятельность Transparеncy International нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной организации по борьбе с коррупцией Transparеncy International (признана иноагентом). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства, добавив, что деятельность организации выходит за рамки заявленных ею целей и задач.





«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», — сообщили в Генпрокуратуре.





Формально, уточнили в надзорном ведомстве, организация выступает за борьбу с коррупцией, но на деле вмешивается во внутренние дела России, чем представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности.





Информация о принятом Генпрокуратурой решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых была признана нежелательной в РФ.





Международное движение Transparеncy International основано в 1993 году экс-сотрудником Всемирного банка Питером Айгеном и имеет отделения более чем в 100 странах. Штаб-квартира организации находится в Берлине.





В 2015 году Минюст внес в реестр иноагентов российское подразделение «Трансперенси Интернешнл», а в октябре 2022-го ― его директора Илью Шуманова.





В конце января нежелательным в России было признано издание «Медуза», так как, согласно данным Генпрокуратуры, деятельность данного СМИ угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. Это не первое русскоязычное СМИ, которое попало в реестр нежелательных. Там также оказались издания The Insider, «Проект» и «Важные истории».