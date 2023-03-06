Новости
Новости
St
Генпрокуратура признала деятельность Transparеncy International нежелательной в России
В ведомстве сообщили, что организация вмешивается во внутренние дела РФ под видом борьбы с коррупцией undefined
Новости

Генпрокуратура признала деятельность Transparеncy International нежелательной в России

В ведомстве сообщили, что организация вмешивается во внутренние дела РФ под видом борьбы с коррупцией

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной организации по борьбе с коррупцией Transparеncy International (признана иноагентом). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства, добавив, что деятельность организации выходит за рамки заявленных ею целей и задач.


«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», сообщили в Генпрокуратуре.


Формально, уточнили в надзорном ведомстве, организация выступает за борьбу с коррупцией, но на деле вмешивается во внутренние дела России, чем представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности.


Информация о принятом Генпрокуратурой решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых была признана нежелательной в РФ.


Международное движение Transparеncy International основано в 1993 году экс-сотрудником Всемирного банка Питером Айгеном и имеет отделения более чем в 100 странах. Штаб-квартира организации находится в Берлине.


В 2015 году Минюст внес в реестр иноагентов российское подразделение «Трансперенси Интернешнл», а в октябре 2022-го ― его директора Илью Шуманова.


В конце января нежелательным в России было признано издание «Медуза», так как, согласно данным Генпрокуратуры, деятельность данного СМИ угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. Это не первое русскоязычное СМИ, которое попало в реестр нежелательных. Там также оказались издания The Insider, «Проект» и «Важные истории».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#генпрокуратура #нежелательные организации #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»