Организатор атаки на Брянскую область и бизнесмена Малофеева судится с мачехой из-за наследства

Предполагаемый организатор покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева и атаки диверсантов в Брянской области Денис Капустин судится с мачехой из-за наследства. Об этом сообщает РИА Новости. Агентство уточняет, что Капустин, являющийся руководителем так называемого «Русского добровольческого корпуса» (воюет на стороне Украины), ведет спор за имущество.





«Суд рассматривает иск Корчагиной М.Е. к Капустину Д.Е. о праве собственности на квартиру в Москве и земельный участок», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.





Иск будет рассматривать Перовский суд Москвы 14 марта. Истицей является жена умершего отца Капустина. Присутствовать на заседании — право националиста, а не обязанность, поэтому Капустин может пропустить его без юридических последствий для себя.





О Капустине известно, что он является гражданином России и причастен к нападению на села в Брянской области и подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.





6 марта ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на на главу совета директоров группы компаний «Царьград», предпринимателя Константина Малофеева. Его хотели взорвать в машине. По данным спецслужб, организатор покушения — Капустин.





Кроме того, ФСБ показала видео о предотвращении покушения на Малофеева. На появившихся в Сети кадрах виден момент закладки бомбы под автомобиль бизнесмена.