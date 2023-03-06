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Организатор атаки на Брянскую область и бизнесмена Малофеева судится с мачехой из-за наследства
Руководитель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, воюющий на стороне Украины, не приедет на суд в Москве undefined
Новости

Организатор атаки на Брянскую область и бизнесмена Малофеева судится с мачехой из-за наследства

Руководитель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, воюющий на стороне Украины, не приедет на суд в Москве

Предполагаемый организатор покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева и атаки диверсантов в Брянской области Денис Капустин судится с мачехой из-за наследства. Об этом сообщает РИА Новости. Агентство уточняет, что Капустин, являющийся руководителем так называемого «Русского добровольческого корпуса» (воюет на стороне Украины), ведет спор за имущество.


«Суд рассматривает иск Корчагиной М.Е. к Капустину Д.Е. о праве собственности на квартиру в Москве и земельный участок», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.


Иск будет рассматривать Перовский суд Москвы 14 марта. Истицей является жена умершего отца Капустина. Присутствовать на заседании — право националиста, а не обязанность, поэтому Капустин может пропустить его без юридических последствий для себя.


О Капустине известно, что он является гражданином России и причастен к нападению на села в Брянской области и подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.


6 марта ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на на главу совета директоров группы компаний «Царьград», предпринимателя Константина Малофеева. Его хотели взорвать в машине. По данным спецслужб, организатор покушения — Капустин.


Кроме того, ФСБ показала видео о предотвращении покушения на Малофеева. На появившихся в Сети кадрах виден момент закладки бомбы под автомобиль бизнесмена.

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ФСБ предотвратила покушение на основателя «Царьграда» Малофеева, машину которого хотели взорвать

Преступление готовил организатор «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин 6 марта 2023
Dailystorm - ФСБ предотвратила покушение на основателя «Царьграда» Малофеева, машину которого хотели взорвать

Константин Малофеев находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года из-за обвинений в поддержке сепаратизма на Украине. Малофеев не раз высказывался в поддержку ДНР и ЛНР. Также бизнесмен оказывал гуманитарную помощь их жителям.

#суд #капустин #наследство #малофеев #брянская область
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