ФСБ предотвратила покушение на основателя «Царьграда» Малофеева, машину которого хотели взорвать

Малофеев в своем Telegram-канале прокомментировал этот инцидент. «Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы», — написал он.





«Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияет на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — добавил глава совета директоров группы компаний «Царьград».





Константин Малофеев находится под санкциями США и ЕС с 2014 года из-за обвинений в поддержке сепаратизма на Украине. Малофеев не раз высказывался в поддержку ДНР и ЛНР. Также бизнесмен оказывал гуманитарную помощь их жителям.