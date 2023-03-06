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ФСБ предотвратила покушение на основателя «Царьграда» Малофеева, машину которого хотели взорвать
Преступление готовил организатор «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин Константин Малофеев
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ФСБ предотвратила покушение на основателя «Царьграда» Малофеева, машину которого хотели взорвать

Преступление готовил организатор «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин

Константин Малофеев Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Сотрудниками ФСБ было предотвращено покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» бизнесмена Константина Малофеева. Его хотели взорвать в автомобиле. Организатор покушения — участник нападения под Брянском, организатор «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, заявили силовики.


«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», — указывается в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

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В ведомстве отметили, что такая же схема совершения диверсионно-террористического акта применялась агентами спецслужб Украины (на них работает в том числе Капустин) при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной. Под ее машину была заложена взрывчатка, Дугина погибла на месте.


Также ФСБ показала видео о предотвращении покушения на Малофеева. На появившихся в Сети кадрах виден момент закладки бомбы под автомобиль российского бизнесмена.

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Малофеев в своем Telegram-канале прокомментировал этот инцидент. «Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы», — написал он.


«Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияет на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — добавил глава совета директоров группы компаний «Царьград».


Константин Малофеев находится под санкциями США и ЕС с 2014 года из-за обвинений в поддержке сепаратизма на Украине. Малофеев не раз высказывался в поддержку ДНР и ЛНР. Также бизнесмен оказывал гуманитарную помощь их жителям.

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«Царьград» позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». Он начал вещать в 2015 году. В редакции поясняли, что освещают события в России и мире «с точки зрения русского православного большинства». В сфере профессиональных интересов телеканала — внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия. С конца 2017 года «Царьград» прекратил вещание в кабельных и спутниковых сетях и полностью перешел в интернет. 

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