Louis Vuitton на украинском посоветовал Подоляку «учить географию» после его обвинений в поддержке России

Накануне французский дом моды Louis Vuitton опубликовал на своей странице в Instagram* рекламный ролик, в котором фигурировали цвета флага Франции (красного, белого, синего) и буква V, один из символов компании. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил дом моды в поддержке спецоперации РФ на Украине. В ответ компания опубликовала в Instagram фото французского флага, на котором по-украински было написано «учите географию».
«Вивчайте географiю», — говорилось в публикации. Позже запись была удалена.
В российском и французском флагах содержится одинаковый набор цветов, но во флаге РФ они расположены горизонтально, а у Пятой республики — вертикально и в другом порядке.
V — один из символов российской военной операции на Украине. Через несколько дней после начала СВО Минобороны заявило, что V значит «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». При этом в ведомстве указывали, что эта буква, как и Z, не является официальным воинским символом, «не несет специальной нагрузки».
После начала спецоперации LVMH, материнская компания Louis Vuitton, закрыла все свои магазины в России. Компания также оказывает помощь пострадавшим в результате конфликта на Украине.
*Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.