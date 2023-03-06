Louis Vuitton на украинском посоветовал Подоляку «учить географию» после его обвинений в поддержке России

В российском и французском флагах содержится одинаковый набор цветов, но во флаге РФ они расположены горизонтально, а у Пятой республики — вертикально и в другом порядке.





V — один из символов российской военной операции на Украине. Через несколько дней после начала СВО Минобороны заявило, что V значит «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». При этом в ведомстве указывали, что эта буква, как и Z, не является официальным воинским символом, «не несет специальной нагрузки».





После начала спецоперации LVMH, материнская компания Louis Vuitton, закрыла все свои магазины в России. Компания также оказывает помощь пострадавшим в результате конфликта на Украине.





*Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.