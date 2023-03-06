Новости
Новости
St
Louis Vuitton на украинском посоветовал Подоляку «учить географию» после его обвинений в поддержке России
Позже дом моды удалил эту запись в соцсетях undefined
Новости

Louis Vuitton на украинском посоветовал Подоляку «учить географию» после его обвинений в поддержке России

Позже дом моды удалил эту запись в соцсетях

Накануне французский дом моды Louis Vuitton опубликовал на своей странице в Instagram* рекламный ролик, в котором фигурировали цвета флага Франции (красного, белого, синего) и буква V, один из символов компании. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил дом моды в поддержке спецоперации РФ на Украине. В ответ компания опубликовала в Instagram фото французского флага, на котором по-украински было написано «учите географию».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Вивчайте географiю», — говорилось в публикации. Позже запись была удалена.

В российском и французском флагах содержится одинаковый набор цветов, но во флаге РФ они расположены горизонтально, а у Пятой республики — вертикально и в другом порядке.


V — один из символов российской военной операции на Украине. Через несколько дней после начала СВО Минобороны заявило, что V значит «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». При этом в ведомстве указывали, что эта буква, как и Z, не является официальным воинским символом, «не несет специальной нагрузки».


После начала спецоперации LVMH, материнская компания Louis Vuitton, закрыла все свои магазины в России. Компания также оказывает помощь пострадавшим в результате конфликта на Украине.


*Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.

Сенатор от Крыма Цеков заявил, что вместо Z и V лучше было бы выбрать другие символы СВО

Он и его коллега Ольга Ковитиди внесли в ГД законопроект о запрете на использование в рекламе некириллических алфавитов 1 декабря 2022
Dailystorm - Сенатор от Крыма Цеков заявил, что вместо Z и V лучше было бы выбрать другие символы СВО
#louis vuitton #специальная военная операция #рф #подоляк #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»