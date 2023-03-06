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В Новосибирске подожгли центр, где собирают гуманитарную помощь для СВО
Неизвестные разбили стекло и бросили горящую тряпку в здание undefined
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В Новосибирске подожгли центр, где собирают гуманитарную помощь для СВО

Неизвестные разбили стекло и бросили горящую тряпку в здание

В Новосибирске произошел пожар в здании, где находится центр «Активный город» по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине. О происшествии сообщили пользователи группы «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте». Около четырех часов утра неизвестные разбили стекло в здании и закинули внутрь горящую тряпку.


Она упала на бетонный пол. Затем сработала пожарная сигнализация. На место приехали сотрудники ЧОП и затушили дотлевающую тряпку. Злоумышленников ищет полиция.


Сотрудники центра сообщили, что это уже вторая попытка поджога. До этого пострадала музейная комната Ресурсного центра в доме №12 по улице Новоморская в Новосибирске. Предыдущая попытка была неудачной, пишет местный портал «Сиб.фм».


В последнее время в ресурсном центре собирают гуманитарную помощь и активисты плетут маскировочные сети для мобилизованных россиян. По факту поджога правоохранители уже возбудили уголовное дело.

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В Ленобласти полиция задержала 16-летнего гимназиста, который швырнул коктейль Молотова в здание военкомата

Поджечь учреждение в Кировске юноше не удалось, но в отношении него могут возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве 1 марта 2023
Dailystorm - В Ленобласти полиция задержала 16-летнего гимназиста, который швырнул коктейль Молотова в здание военкомата

Полиция ранее задержала ученика гимназии за попытку поджога военкомата в городе Кировске Ленинградской области. По данным портала 47news, инцидент произошел около 10 вечера 28 февраля, когда юноша бросил коктейль Молотова в дверь главного входа военкомата.


На место происшествия оперативно прибыл наряд ГИБДД. Полицейские задержали гимназиста буквально в 100 метрах от военкомата. Юноша прятался за автобусной остановкой, не выпуская из рук канистру с соляркой. Подозреваемый был доставлен в участок. Юноше 16 лет и он прописан вместе с родителями в Отрадном, а учится в Петербурге. В городе на Неве родители снимают сыну квартиру.

#спецоперация #новосибирск #гуманитарная помощь #поджог #пожар
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