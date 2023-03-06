В Новосибирске подожгли центр, где собирают гуманитарную помощь для СВО

В Новосибирске произошел пожар в здании, где находится центр «Активный город» по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине. О происшествии сообщили пользователи группы «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте». Около четырех часов утра неизвестные разбили стекло в здании и закинули внутрь горящую тряпку.





Она упала на бетонный пол. Затем сработала пожарная сигнализация. На место приехали сотрудники ЧОП и затушили дотлевающую тряпку. Злоумышленников ищет полиция.





Сотрудники центра сообщили, что это уже вторая попытка поджога. До этого пострадала музейная комната Ресурсного центра в доме №12 по улице Новоморская в Новосибирске. Предыдущая попытка была неудачной, пишет местный портал «Сиб.фм».





В последнее время в ресурсном центре собирают гуманитарную помощь и активисты плетут маскировочные сети для мобилизованных россиян. По факту поджога правоохранители уже возбудили уголовное дело.