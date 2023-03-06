В Новосибирске подожгли центр, где собирают гуманитарную помощь для СВО

В Новосибирске произошел пожар в здании, где находится центр «Активный город» по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине. О происшествии сообщили пользователи группы «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте». Около четырех часов утра неизвестные разбили стекло в здании и закинули внутрь горящую тряпку.
Она упала на бетонный пол. Затем сработала пожарная сигнализация. На место приехали сотрудники ЧОП и затушили дотлевающую тряпку. Злоумышленников ищет полиция.
Сотрудники центра сообщили, что это уже вторая попытка поджога. До этого пострадала музейная комната Ресурсного центра в доме №12 по улице Новоморская в Новосибирске. Предыдущая попытка была неудачной, пишет местный портал «Сиб.фм».
В последнее время в ресурсном центре собирают гуманитарную помощь и активисты плетут маскировочные сети для мобилизованных россиян. По факту поджога правоохранители уже возбудили уголовное дело.
Полиция ранее задержала ученика гимназии за попытку поджога военкомата в городе Кировске Ленинградской области. По данным портала 47news, инцидент произошел около 10 вечера 28 февраля, когда юноша бросил коктейль Молотова в дверь главного входа военкомата.
На место происшествия оперативно прибыл наряд ГИБДД. Полицейские задержали гимназиста буквально в 100 метрах от военкомата. Юноша прятался за автобусной остановкой, не выпуская из рук канистру с соляркой. Подозреваемый был доставлен в участок. Юноше 16 лет и он прописан вместе с родителями в Отрадном, а учится в Петербурге. В городе на Неве родители снимают сыну квартиру.