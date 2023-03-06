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Шойгу посмотрел в Мариуполе, как военные строители возводят больницы и жилые дома
Также глава Минобороны заслушал доклад о строительстве водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР undefined
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Шойгу посмотрел в Мариуполе, как военные строители возводят больницы и жилые дома

Также глава Минобороны заслушал доклад о строительстве водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил Мариуполь, где проверил работу Военно-строительного комплекса ведомства по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Министру представили возведенные военными строителями многофункциональный медицинский центр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажек. Об этом сообщает Минобороны.


Руководителю ведомства также доложили о строящемся комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом микрорайоне из шести девятиэтажек, школы и детских садов, говорится в Telegram-канале Минобороны.

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Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, который соединяет Ростовскую область и ДНР. Он будет обеспечивать водой многие населенные пункты в Донбассе, указали в ведомстве.


Министр обороны высоко оценил работу военных строителей и поблагодарил их за участие в восстановлении социальной инфраструктуры, также говорится в сообщении.


4 марта Минобороны сообщило о визите Шойгу на пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» в зоне СВО. Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров по текущей обстановке. Тогда же вечером ведомство информировало, что министр заслушал своих заместителей в штабе группировки российских войск в зоне СВО по вопросам обеспечения вооружением.


5 марта Минобороны сообщило, что Шойгу заслушал доклады командующих группировок российских войск на Украине, уделив особое внимание созданию условий по безопасному размещению бойцов в полевых условиях.

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев оружием и военной техникой

Ранее президент России Владимир Путин пообещал решить все проблемы в обеспечении потребностей солдат в зоне СВО 1 марта 2023
Dailystorm - Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев оружием и военной техникой
#специальная военная операция #рф #мариуполь #украина #сергей шойгу #шойгу
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