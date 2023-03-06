Шойгу посмотрел в Мариуполе, как военные строители возводят больницы и жилые дома

Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, который соединяет Ростовскую область и ДНР. Он будет обеспечивать водой многие населенные пункты в Донбассе, указали в ведомстве.





Министр обороны высоко оценил работу военных строителей и поблагодарил их за участие в восстановлении социальной инфраструктуры, также говорится в сообщении.





4 марта Минобороны сообщило о визите Шойгу на пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» в зоне СВО. Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров по текущей обстановке. Тогда же вечером ведомство информировало, что министр заслушал своих заместителей в штабе группировки российских войск в зоне СВО по вопросам обеспечения вооружением.





5 марта Минобороны сообщило, что Шойгу заслушал доклады командующих группировок российских войск на Украине, уделив особое внимание созданию условий по безопасному размещению бойцов в полевых условиях.