Около 50 рыбаков унесло в Охотское море на льдине

В Корсаковском районе Сахалинской области в море на льдине унесло рыбаков. Всего на ней могут находиться до 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Сотрудники ведомства в итоге вертолетом Ми-8 вывезли рыбаков, снятых с льдины.
Спасательная операция на Сахалине проводится в сложных погодных условиях, при сильном ветре, заявили в МЧС. Ведомство добавило, что на берег уже удалось эвакуировать 40 человек.
В МЧС также пояснили, что спасательная операция продолжается на расстоянии полутора-двух километров от линии отрыва. Ведомство рассказало, что на льдине помимо рыбаков может находиться еще несколько снегоходов.
Ранее в Долинском районе Сахалинской области прошла операция по спасению рыбаков с отколовшейся льдины. Люди были отрезаны от суши примерно на 500-600 метров. Всего спасатели эвакуировали на берег 18 человек.