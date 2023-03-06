Около 50 рыбаков унесло в Охотское море на льдине

В Корсаковском районе Сахалинской области в море на льдине унесло рыбаков. Всего на ней могут находиться до 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Сотрудники ведомства в итоге вертолетом Ми-8 вывезли рыбаков, снятых с льдины.





Спасательная операция на Сахалине проводится в сложных погодных условиях, при сильном ветре, заявили в МЧС. Ведомство добавило, что на берег уже удалось эвакуировать 40 человек.