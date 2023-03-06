Представитель Эрдогана заявил, что Турция может отказаться от закупки американских F-16 в пользу российских истребителей

Турция может отказаться от закупки американских истребителей F-16 и рассмотреть их замену, в том числе российскими боевыми самолетами, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Он указал на дороговизну закупки истребителей у США.





«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов», — сказал он агентству.





По словам Эрхана, власти Турции допустили ошибку, когда попросили у США истребители, которые американский Конгресс отказывается поставить «под каким-то предлогом». F-16, по его словам, устарели и неконкурентоспособны в сравнении с другими самолетами.





Анкара также рассматривала поставки американских F-35, у нее были ожидания от этой программы, сейчас есть альтернатива поставки боевых самолетов из других стран, сказал Эрхан: «Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter».





Турция является одним из крупнейших эксплуатантов F-16, на вооружении ВВС республики стоят сотни самолетов. Анкара также планировала приобрести у США более современные F-35, но летом 2019 года Вашингтон отказался продавать ей эти истребители. Причиной стало решение Турции приобрести у РФ зенитные ракетные комплексы С-400.





В октябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США предложили поставить Анкаре F-16 в обмен на сделанные инвестиции в покупку F-35. Тогда он сказал, что Турция ведет переговоры с Соединенными Штатами по этому вопросу.