Новости
Новости
St
Представитель Эрдогана заявил, что Турция может отказаться от закупки американских F-16 в пользу российских истребителей
В качестве причины Чагры Эрхан назвал высокую стоимость поставок американских самолетов undefined
Новости

Представитель Эрдогана заявил, что Турция может отказаться от закупки американских F-16 в пользу российских истребителей

В качестве причины Чагры Эрхан назвал высокую стоимость поставок американских самолетов

Турция может отказаться от закупки американских истребителей F-16 и рассмотреть их замену, в том числе российскими боевыми самолетами, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Он указал на дороговизну закупки истребителей у США.


«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов», — сказал он агентству.


По словам Эрхана, власти Турции допустили ошибку, когда попросили у США истребители, которые американский Конгресс отказывается поставить «под каким-то предлогом». F-16, по его словам, устарели и неконкурентоспособны в сравнении с другими самолетами.


Анкара также рассматривала поставки американских F-35, у нее были ожидания от этой программы, сейчас есть альтернатива поставки боевых самолетов из других стран, сказал Эрхан: «Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter».


Турция является одним из крупнейших эксплуатантов F-16, на вооружении ВВС республики стоят сотни самолетов. Анкара также планировала приобрести у США более современные F-35, но летом 2019 года Вашингтон отказался продавать ей эти истребители. Причиной стало решение Турции приобрести у РФ зенитные ракетные комплексы С-400.


В октябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США предложили поставить Анкаре F-16 в обмен на сделанные инвестиции в покупку F-35. Тогда он сказал, что Турция ведет переговоры с Соединенными Штатами по этому вопросу.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Финляндия закупила у США истребители на 10 миллиардов евро

Выпускать F-35 для Хельсинки будет компания Lockheed Martin 10 декабря 2021
Dailystorm - Финляндия закупила у США истребители на 10 миллиардов евро
#турция #сша #рф #истребитель
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»