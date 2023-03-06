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Bild: Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за ситуации вокруг Артемовска
По информации издания, у президента Украины и главкома ВСУ разные взгляды на обстановку в городе, который штурмует Россия undefined
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Bild: Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за ситуации вокруг Артемовска

По информации издания, у президента Украины и главкома ВСУ разные взгляды на обстановку в городе, который штурмует Россия

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным возникли сильные разногласия из-за ситуации вокруг боев в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.


Как пишет издание, Залужный несколько недель назад «по тактическим соображениям» рекомендовал задуматься об отступлении из города. В украинском правительстве заявили Bild, что считают верным решение продолжать удерживать Артемовск.


Украинский военный аналитик, пожелавший сохранить анонимность, заявил изданию, что большинство бойцов ВСУ не видят смысла в удержании города. По его словам, военные задаются вопросом, «зачем нам окапываться, когда нас окружает враг».


Артемовск расположен в ДНР, российские войска несколько месяцев ведут бои за него. Советник Зеленского Александр Роднянский допускал, что ВСУ при необходимости могут отступить из Артемовска, потому что Украина не собирается напрасно жертвовать бойцами.


3 марта бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что подразделения частной военной компании окружили Артемовск. Он призвал Зеленского дать возможность старикам и детям покинуть город.

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Власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

В городе идут тяжелые бои, сообщила вице-премьер Ирина Верещук 17 февраля 2023
Dailystorm - Власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
#всу #зеленский #специальная военная операция #рф #украина #артемовск #бахмут
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