Пригожин в каске и разгрузке показал пленных солдат ВСУ и заявил, что Бахмут почти взят в клещи

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что Бахмут (Артемовск) фактически окружен российскими силами. Он также показал военнопленных украинской армии, которые на видео попросили своего главу государства отправить их домой.





«Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен», — заявил Пригожин в видео, размещенном в Telegram-канале его пресс-службы.