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Пригожин в каске и разгрузке показал пленных солдат ВСУ и заявил, что Бахмут почти взят в клещи
Бизнесмен обратился к Зеленскому и попросил его дать возможность старикам и детям покинуть город undefined
Новости

Пригожин в каске и разгрузке показал пленных солдат ВСУ и заявил, что Бахмут почти взят в клещи

Бизнесмен обратился к Зеленскому и попросил его дать возможность старикам и детям покинуть город

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что Бахмут (Артемовск) фактически окружен российскими силами. Он также показал военнопленных украинской армии, которые на видео попросили своего главу государства отправить их домой.


«Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен», — заявил Пригожин в видео, размещенном в Telegram-канале его пресс-службы. 

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Основатель ЧВК «Вагнер» также на видео показал троих пленных солдат ВСУ, среди которых оказались старик и двое молодых людей. Они обратились к Зеленскому и попросили его отправить их домой, на Родину, к своим семьям.


Заметка дополняется

#евгений пригожин #специальная военная операция #владимир зеленский #украина #бахмут
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